Amenaza de bomba en el Correo de Roca: una joven quedó detenida tras un operativo en el centro

Una joven fue detenida en pleno centro de Roca durante un allanamiento realizado por la Policía Federal, como parte de la investigación por la amenaza de bomba en la sede del Correo Argentino de la ciudad. En aquel momento, además de la Policía de Río Negro, debieron colaborar con el operativo la Brigada Antiexplosivos del Aeropuerto de Neuquén y la fuerza de esa provincia.

El allanamiento se concretó en un edificio de calle Chacabuco al 1400. Allí los efectivos de la División Unidad Operativa Federal de Roca ingresaron con una orden judicial y secuestraron distintos elementos que ahora serán analizados por la Justicia. La mujer quedó detenida como principal sospechosa del hecho.

Fuentes judiciales confirmaron que la causa está en manos de la Fiscalía de Casos Complejos, a cargo del fiscal interino Matías Zanona. Los investigadores llegaron hasta la detenida luego de rastrear comunicaciones y movimientos vinculados con la llamada que generó alarma semanas atrás en el Correo.

Tras el operativo, la sospechosa fue trasladada a la sede de la Policía Federal ubicada en calle Córdoba 1774, donde permanece a disposición de la Justicia Federal. Por el momento, no se difundió su identidad ni la edad, y se espera que en los próximos días se definan nuevas medidas.

La amenaza que motivó la investigación fue el 27 de junio y obligó a un despliegue policial inusual en el centro de la ciudad. Ese mediodía, empleados y vecinos debieron evacuar el edificio del Correo hasta que se descartó la presencia de explosivos. El caso generó preocupación porque se trató de un ataque directo a un organismo público con gran circulación de personas.

Ahora, con la detención concretada, los investigadores buscan determinar si la sospechosa actuó sola o si tuvo algún tipo de colaboración externa, además del movil. La causa se maneja bajo estricto hermetismo, aunque no se descarta que haya más allanamientos en los próximos días.