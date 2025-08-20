La legendaria banda británica de reggae UB40 confirmó su regreso a Argentina y ya agotó las entradas para su presentación del 17 de septiembre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. El concierto promete ser una noche cargada de historia y emoción para los fanáticos del género.

Con producción a cargo de Fenix Entertainment, el conjunto liderado por Ali Campbell se presentará con la apertura del proyecto solista Blackdali, encabezado por Darío Alturia, ex vocalista y compositor de Kameleba, una de las bandas más destacadas del reggae nacional.

Las canciones que todos conocen

UB40 cuenta con una trayectoria superior a cuatro décadas y es reconocido mundialmente por éxitos como “Red Red Wine” y “Kingston Town”. Ali Campbell, voz emblemática del grupo, fue fundamental para que la banda vendiera más de 70 millones de discos y alcanzara los primeros puestos en los rankings británicos.

Desde su formación en 1979 en Birmingham, UB40 ha tenido como misión difundir el reggae en todas sus variantes. Actualmente, la banda se presenta con Ali Campbell al frente, acompañado por el bajista Colin McNeish, el baterista Paul Slowly, el trompetista Colin Graham y Frank Benbini, también baterista y miembro de Fun Lovin’ Criminals.

Sobre la calidad de la agrupación, Ali Campbell afirmó: “Tengo la mejor banda de reggae del mundo”. En sus shows, combinan clásicos inolvidables con temas recientes, como los incluidos en su álbum Unprecedented.