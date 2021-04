Lammens: "No tenemos pensado parar el fútbol"

Tras la vuelta a la Fase 1 de todas las categorías de fútbol Matías Lammens, Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, se expresó respecto de la situación y trató de llevar calma. "No tenemos pensado parar el fútbol pero sí pedimos que se cumplan los protocolos. En un plantel con 15 o 20 contagiados es evidente que no se cumplieron, sin dudas que hubo un relajamiento". En declaraciones a Radio 10 de Buenos Aires, Lammens responsabilizó a las instituciones: "Si los protocolos se hubieran cumplido es imposible que esto haya sucedido".

Respecto a la polémica por la cantidad "allegados" en las plateas, el Ministro sentenció "A las canchas tienen que ir solamente los que son necesarios y nadie más" y agregó "El control lo hacía cada una de las jurisdicciones. Lo que pedimos es que a la cancha vayan los que tienen que cumplir un rol".

"La intención es restringir lo más posible la circulación. No queremos afectar la actividad económica, pero para eso las personas que no son esenciales en los eventos se tiene que quedar en sus casas. Si no es absolutamente necesario, no hay que ir a los estadios", cerró Lammens.