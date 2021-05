River se enfrenta a Junior en la previa del superclásico

Sin dudas la confirmación del superclásico por los cuartos de la Copa de la LPF modificaron los planes de Marcelo Gallardo para plantear el encuentro de esta noche frente a Junior. Si bien no hay equipo confirmado, todo indicaría que el entrenador Millonario optaría por un mix entre titulares y los jugadores que vienen alternando. Es más, ni los propios jugadores que viajaron a Colombia saben a ciencia cierta quiénes serán los once que estarán desde el inicio.

Para este partido, River llega con dos bajas sensibles. Por un lado, no podrá contar con Enzo Pérez que se recupera de un cuadro gastrointestinal que lo marginó también del partido con Aldosivi, Leo Ponzio es el apuntado para reemplazarlo. Por otro lado, Gonzalo Montiel es otro de los titulares con los que no podrá contar el entrenador debido a un desgarro en el isquiotibial de su pierna izquierda, su lugar se definirá entre Alex Vigo o Milton Casco.

La buena noticia es que ya tiene a disposición a Jonathan Maidana (recuperado del coronavirus), que seguramente sume minutos pensando en el enfrentamiento con Boca. Además es muy probable que Matías Suárez regrese a la titularidad, el entrenador quedo conforme con el delantero después del partido con Aldosivi en donde el Millo se impuso 4 a 1.

En el conjunto que dirige el ex Boca Luis Perea, también habrán bajas importantes. El entrenador colombiano no podrá contar con el zapalino Fabián Sambueza, Teo Gutiérrez y Germán Mera, los tres arrastran lesiones que los dejan fuera de un partido difícil.

“Ninguno va a estar. No es que no querramos sumarlos, sino que está comprometida su integridad. Y para mí es muy importante perder a un jugador por un partido y no por todo un semestre”, declaró Perea.