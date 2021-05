Boca recibe a Barcelona y Russo regula energías

La victoria de The Strongest, 2 a 1 sobre Santos el pasado martes, modificó el panorama del Grupo C de la Copa Libertadores de América. Porque a excepción de Barcelona, que tiene 9 puntos, tanto Santos, como Boca y The Strongest, tienen 6 unidades. Tanto Santos como The Strongest tienen un partido más. Y a partir de eso, el entrenador Miguel Angel Russo le apuntaría todos los cañones al partido de la semana próxima ante el elenco boliviano.

Si bien el partido de hoy puede ser decisivo para definir al ganador del grupo, Boca aún tiene margen para definir su clasificación a octavos de final. Por lo tanto, esta noche, ante Barcelona, Russo se permitirá rotar a algunos jugadores que habitualmente son titulares.

Hay que recordar que el xeneize enfrentará a Racing el próximo domingo por las semifinales de la Copa de la Liga Profesional. Boca viene de ganar la SuperLiga 2019-2020, la Copa Maradona 2020-2021 y la actual competencia doméstica le entrega el bonus de obtener tres certámenes locales de manera consecutiva, algo inédito en la historia del club.

Aún así, el partido de esta noche no deja de ser trascendente. Boca se juega una parte importante de su futuro en la Libertadores. El de hoy, puede ser un duelo determinante para definir al ganador de la zona. Sin dudas, el hecho de que Racing (su rival del próximo domingo) haya utilizado un equipo alternativo en su compromiso copero ante San Pablo, hace que el entrenador xeneize piense, no sólo en el partido de esta noche, sino en regular alguna energía para el duelo ante los académicos del próximo fin de semana.

Más allá de las variantes que pueda introducir, Boca presentará hoy un equipo competitivo, pero tocando la base titular y guardando alguna energía para el duelo ante el entonado Racing de Juan Antonio Pizzi.

Boca necesita cuatro puntos para clasificar a Octavos y, a priori, el último cotejo del grupo, ante The Strongerst, aparece cómo accesible para el elenco de Miguel Angel Russo. Ante este panorama, el DT xeneize piensa cómo repartir energías en su plantel.

En concreto, es un hecho que Lisandro López volverá a ser titular en reemplazo de Marcos Rojo, que además de no estar al 100% desde lo físico, el martes no se entrenó por algunos problemas estomacales. También se especula con el ingreso de Nicolas Capaldo, por Buffarini y el de Emanuel Más por el siempre cuestionado Frank Fabra. En el medio, el DT podría darle pista a Edwin Cardona, que hace mucho que no juega un partido completo. Arriba, Tevez y Villa asoman como fijas y habrá que ver si Obando reemplaza a Cristian Pavón. Otro que estaría desde el arranque sería Jorman Campuzan, en lugar de Cristian Medina.

Boca no quiere descuidar la Libertadores, pero a la vez, piensa en Racing. Las decisiones, están en manos de Miguel Angel Russo. Hay que recordar que en Ecuador, Barcelona le ganó 1 a 0 al xeneize con un tanto anotado por su goleador Carlos Garcés.

El club ecuatoriano tiene como presidente al ex Platense e Independiente, Carlos Alfaro Moreno, un verdadero ídolo del club y cuenta en sus filas con los argentinos Javier Burrai (arquero, ex Brown de Puerto Madryn, entre otros) y Leandro Martínez (volante ex San Martín de San Juan y Chacarita). Por su parte, también cuenta con los argentinos nacionalizados ecuatorianos Matías Oyola (ex River), Damián Díaz (ex Boca), Sergio López y Michael Hoyos, que nació en Estados Unidos con nacionalidad argentina y que luego se nacionalizó ecuatoriano. En nuestro país, se recuerdan sus inicios en Estudiantes de La Plata.

Cabe destacar que su entrenador, Fabián Bustos, tuvo un paso como jugador por el Club Cipolletti en el año 1999. Esta noche, a partir de las 21.00, buscará una nueva satisfacción ante el Boca de Russo, que viene de eliminar a River el pasado fin de semana.