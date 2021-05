Crespo: "No queda otra que parar"

Desde el arco, Facundo Crespo es uno de los artífices del buen momento que atraviesa Cipolletti en el Torneo Federal A. El Albinegro lleva en este inicio del certamen cinco victorias y un solo empate en seis presentaciones (con 13 goles a favor y solo 2 en contra). Motivo más que suficiente como para esbozar una mueca de satisfacción, como la que denota el 1 de Cipo por este presente.

A pesar de la novedad sobre la suspensión del Campeonato, Crespo entiende que es una buena medida; “más allá de nuestro presente futbolístico, está claro que no estamos ajenos a este virus. Los casos siguen aumentando y los riesgos son cada vez mayores”, le aseguró al programa Grito Sagrado.

El partido por Copa Libertadores entre River y el conjunto colombiano Independiente de Santa Fé, dejó algún malestar no solo en la dirigencia riverplatense sino también en futbolistas de nuestro país, que se solidarizaron con la situación vivida por el equipo argentino. “Hay que tener empatía con nuestros colegas, con los que sufrieron el virus, con los que lo sufren y también con el sistema de salud, lo de River no fue una situación normal”, sentenció el arquero Albinegro.

En relación al parate que va a tener el Torneo Federal al menos por tres semanas, el portero de Cipolletti afirmó “posiblemente a nosotros no nos convenga que se suspenda todo, pero es lo que se debe hacer. No queda otra que frenar, repito no estamos ajenos a la situación. Solo espero que se puedan frenar los contagios y que la gente se cuide un poco más. Yo personalmente pasé por el virus y no se lo deseo a nadie, finalizó.