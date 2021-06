Scaloni confirmó el equipo con Messi de titular

El famoso "Messi y diez más" parece ser una fija para Lionel Scaloni: a pesar de que el equipo ya cumplió el primer objetivo de evitar a Brasil antes de una eventual final, el entrenador de la Selección Argentina mantendrá al astro en el once titular en el duelo de este lunes ante la eliminada Bolivia, por más que cuidará al resto de los titulares y a aquellos jugadores que tienen una amonestación, que podrían perderse el duelo de cuartos de final si reciben una nueva tarjeta amarilla.

"El equipo está confirmado, vamos con Armani, Montiel, Pezzella, Lisandro Martínez, Acuña, Guido Rodríguez, Palacios, Papu Gómez; Ángel Correa, Messi y Agüero", destacó Scaloni durante su conferencia de prensa previa al partido. Así despejó cualquier tipo de misterio respecto a la formación ante los bolivianos y dejó dos certezas: que no quiere arriesgar a ningún titular en un partido en el que Argentina se juega poco y que Messi no forma parte de esa máxima.

"Creo que lo de Messi está todo dicho. Estamos orgullosos de tenerlo y convencidos de que nos va a dar más alegrías", resaltó Scaloni sobre el significado de Messi para el equipo y sus ganas de estar siempre en el campo. Y mandó un claro mensaje para adentro y para afuera del grupo:

"En esta Selección hay un solo jugador que tiene la titularidad asegurada y todos saben quién es. El resto tiene que ganárselo. Para nosotros es importante que nadie se relaje y que sigan demostrando partido tras partido. Ellos lo saben muy bien. Hay un grupo de 28 jugadores y cualquiera puede jugar, decidimos por el bien del equipo".

De esa manera, el entrenador de la Selección Argentina respondió a los dos grandes interrogantes respecto a la formación del lunes. Por un lado, Messi, si no es por fuerza mayor, no sale nunca. Y por otro, no quiere arriesgar a nadie, por lo que ninguno de los seis jugadores que vieron una amonestación durante los primeros tres partidos estará en el equipo titular ante Bolivia. Por eso, Emiliano Martínez, Lucas Martínez Quarta, Giovanni Lo Celso, Leandro Paredes, Lautaro Martínez y Joaquín Correa no estarán en el once inicial. Tampoco estarán Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul ni Nicolás González, todos potenciales titulares de acuerdo a lo que se vio hasta aquí en el torneo.

Para Messi, el duelo ante los bolivianos tendrá un significado especial, ya que llegará a 148 partidos con la camiseta argentina y superará a Javier Mascherano, al que había igualado con 147 en el duelo del lunes pasado ante Paraguay. Pero más allá del número, el capitán, que esta semana cumplió 34 años, quiere ser el líder y demostrarlo desde la cancha.