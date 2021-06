Mayweather- Logan: más circo que boxeo

Floyd Mayweather lo volvió hacer, esta vez no se subió al ring con alguien relacionado al deporte de contacto sino contra un Youtuber que apenas tenía una pelea como profesional, pero que con su historia dentro del boxeo, más los seguidores de Logan Paul le alcanzó para embolsar 100 millones de dólares con un circo que tuvo más de espectáculo que del deporte de los puños.

8 round para un boxeador que a los 44 años sigue generando el atractivo económico perfecto para promotores, televisoras y auspiciantes. Enfrente un youtuber, dos categorías superior, pero que apenas tenía una pelea- pérdida- dentro del plano profesional. Quien quiso ver circo vio la “pelea” de fondo, quien realmente quiso ver boxeo en cambie "se enchufó" con las preliminares de alto vuelo.

“Esto no es para ver boxeo, este tipo de pelea no nos interesa pero es algo que se hizo toda la vida. Muhammad Ali un día peleó con un karateca, Es parte del show y del comercio, como lo es en todos los deportes. Dijo Mauro Godoy, boxeador local, quien agregó “Los que somos del boxeo no nos gusta y nos interesa este tipo de exhibición, que no se llaman pelea directamente”.

“Me parece una boludez esto, pero sirve para el comercio y que el show se mantenga vivo. Es una opinión encontrada porque lo apoyo pero como boxeo no lo miro. Lo que nos parece fenómeno la capacidad de Mayweather para hacer dinero, ojalá todos los boxeadores seamos tan inteligentes para hacer esto”. Mauro Godoy

El combate fue exhibición, no contó ni siquiera con jueces y de la única forma que hubiera un ganador era mediante el KO, instancia que estuvo lógicamente más cerca TMT, ante un Logan Paul de tamaño y peso de categoría pesado, pero con golpes de un pluma.

Para los especialistas fue un insulto para el boxeo, para el boxeador generó opiniones de todos los gustos, para Floyd Mayweather fueron 100 millones para su bolsillo. para Logan incrementar seguidores.