Brasil es una aplanadora y se corta en la cima

Se jugó la fecha 8 de la Eliminatorias Sudamericanas. Brasil marca el camino al trote y con puntaje ideal lidera la tabla. En Paraguay se impuso por 2-0, aprovechó que sus perseguidores igualaron todos para sacar aún más distancias. Chile igualó en casa, Uruguay no puso en Venezuela y Perú dio el golpe en Quito.

Tras el empate sobre la hora de la selección Argentina en Colombia, las posiciones del segundo para abajo se mantuvieron iguales, solo Brasil mostró estar dos pasos por delante de todos y Perú quien sumó tres puntos vitales.

El equipo de Tite dominó a Paraguay en Asunción, y con un gol en el arraque de Neymar, y otro en el cierre mediante Paqueta, se llevó los tres puntos que le permite sacarle 6 unidades al escolta, sumando misma cantidad de triunfos que cantidad de partidos.

El Perú de Gareca logró una vital victoria 2-1 que lo saca un poco del fondo, en la Altura de Quito superó a Ecuador que acumula su segunda derrota consecutiva. Cuevas y Advincula los tantos de la visita, Plata descontó en el final para el equipo de Alfaro.

Tanto Uruguay y Chile no aprovecharon para meter presión en la zona alta. Los charrúas no pasaron del 0-0 ante Venezuela de visitante, mientras que Chile no fue contundente en casa e igualó con Bolivia en un tanto. Pulgar abrió la cuenta para la roja, Martins de penal lo igualó.

Aún con las fecha 5 y 6 pendientes, la ya está confirmada la jornada 9 y 10 que tendrán acción en el mes de Septiembre. El 2/09 se medirán Perú vs Uruguay, Venezuela vs Argentina, Bolivia vs Colombia, Chile ante Brasil y Ecuador vs Paraguay.

Posiciones: Brasil 18, Argentina 12, Ecuador 9, Uruguay 8, Colombia 8, Paraguay 7, Chile 6, Bolivia 5, Venezuela 4, Perú 4.