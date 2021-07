Las Leonas ya conocen a sus rivales para Tokio

El COI dio a conocer cómo será el calendario que tendrán Las Leonas en los Juegos Olímpicos. El seleccionado argentino intentará volver a pelear por los primeros puestos de la competencia en Tokio.

La última participación de las actualmente dirigidas por Chapa Retegui en Río de Janeiro 2016 no fue de lo mejor. El seleccionado nacional quedó en el séptimo lugar, y por eso ahora buscarán estar en las primeras posiciones.

Para la competencia en Tokio el torneo tendrá 12 selecciones que estarán repartidas en dos grupos de seis cada uno. A los cuartos de final clasifican los cuatro mejores de cada zona.

Por su parte, Argentina integrará el Grupo B en el campeonato junto a Nueva Zelanda, España, China, Japón y Australia. En el primer partido las albicelestes se medirán ante el seleccionado neozelandés el 25 de julio a las 0:15 AM.

CRONOGRAMA COMPLETO

25 de julio 0:15 AM – vs Nueva Zelanda

26 de julio 07:00 AM – vs España

28 de julio 07:00 AM – vs China

28 de julio 8:45 AM – vs Japón

30 de julio 23:45 – vs Australia