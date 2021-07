Schwartzman se despidió del cesped de Londres

El Peque batalló pero no pudo acceder a los octavos de final.

Diego Schwartzman batalló, pero no estuvo fino y cayó ante el húngaro Márton Fucsovics por 6-3, 6-3, 6-7 y 6-4 en un partido largo que duró, tres hora y veintitrés minutos. De esta manera, el europeo jugará en la siguiente instancia ante el ruso Andrey Rublev (7°), quien más temprano venció por 6-3, 5-7, 6-4 y 6-2 al italiano Fabio Fognini (31°).

El argentino, que era el único sobreviviente de la avanzada argentina que seguía en carrera en este Grand Slam, no pudo marcar un hito en su carrera, ya que tenía la posibilidad latente de meterse por primera vez en los octavos de final de este histórico torneo. Los otros argentinos que sí lograron esta marca fueron Juan Martín Del Potro, David Nalbandian, Guillermo Villas, Guillermo Cañas, Leo Mayer y Guido Pella.

Luego de dos primeros sets bastantes parejo (el europeo se los quedó por detalles), Fucsovics parecía encaminarse al triunfo cuando tuvo la chance de ponerse 5-3. Sin embargo, el argentino emergió con fuerza y con un notorio cambio de actitud para quedarse con el tie-break. Sin embargo, la reacción no duró demasiado. El húngaro, a través de su versatilidad para variar su forma de jugar, fue demasiado y obtuvo su premio para clasificar a la segunda semana de competencia.

El Peque, undécimo en el ranking mundial de la ATP, venía de dejar en el camino al francés Benot Paire (46°, por 6-3,-4 y 6-0) y al británico Liam Broady (143°, por 4-6, 6-2, 6-1 y 6-4). En tanto su contrincante, 48 del planeta, supo eliminar al buen proyecto de tenista que es el italiano Jannik Sinner .

Con este resultado, el húngaro niveló el historial ante Schwartzman, quien había festejado la primera vez que se vieron las caras. Fue en la edición 2019 de Roland Garros, con un reñido 6-3, 3-6, 7-6 (9-7), 2-6 y 6-2.

El cesped del All England Club londinense no suele ser una superficie amigable para los tenistas argentinos y esta edición no fue la excepción. En el cuadro de singles masculino la mayoría fueron eliminados en primera ronda: Federico Delbonis (47°), Facundo Bagnis (92°), Guido Pella (59°), Juan Ignacio Londero (129°), Federico Coria (87°) y Marco Trungelliti (205°). Nadia Podoroska (39°), por su parte, se despidió en segunda ronda.