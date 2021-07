“Perdona si te hice sentir mal. Hicimos todo mal ayer”

Sin dudas la dura derrota de la selección nacional de básquet en el debut de los Juegos Olímpicos 110-118 ante Eslovenia fue un baldazo de agua fría para el plantel. Una vez terminado el encuentro, Luis Scola se paró ante más cámaras de la TV Pública en la zona mixta y no ocultó el enojo y la bronca que tenia por haber perdido.

La periodista Sofía Martínez, fue quien estuvo a cargo de la entrevista con el capitán albiceleste, que en todas las respuestas dejó a la vista el fastidio que cargaba por no haber jugado como quería y que el equipo no haya funcionado correctamente. Martinez bromeó en sus redes sociales compartiendo el video de la entrevista acompañado por la frase: “La dura derrota de Argentina en básquet y la mía con Luis Scola”.

Una de las preguntas de Sofía fue si uno de los causantes de la derrota tenía que ver con el flojo trabajo defensivo, a lo que el jugador contestó:

“118 puntos, 48 de un jugador, me parece bastante obvio que la defensa no estuvo en donde tiene que estar para ganar un partido en un Juego Olímpico”, respondió Luifa. “¿Cómo ves al equipo?”, insistió Martinez. “Me parece bastante obvio también... Ahora mismo, mal. Hoy no estamos en un buen momento, no estamos jugando bien”, le aclaró.

Sin darse por vencida la periodista intentó sacar el foco del partido: “Me imagino que hoy con la derrota es todo calentura, pero es tu quinto Juego Olímpico, es un debut, ¿en algún punto se disfruta al menos en la previa?”. Sin embargo, Scola no estaba de ánimo: “Me parece que no es el momento para esta pregunta, por ahí en un día entre medio de los partidos me preguntas y sí, pero ahora mismo no estoy pensando en eso...”.

El hecho continúo en las redes sociales porque Sofía bromeó con la situación compartiendo: “Si te sacude alguien, que sea Scola”. La sorpresa llegó algunas horas más tarde cuando Martinez recibió un mensaje del propio Scola pidiéndole disculpas por la situación.

“Hola Sofía. Disculpá si mi frustración pareció que fue para vos. Tus preguntas fueron las mismas que hubiera hecho yo. La frustración era conmigo y con el equipo. Perdoná si te hice sentir mal. Hicimos todo mal ayer, incluidas las respuestas en la zona mixta”, le escribió por mensaje privado a través de su cuenta oficial de Instagram donde intercambiaron algunos mensajes más.