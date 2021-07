River intentará romper el invicto de Lanús

Este miércoles desde las 21 el Granate, que mantiene puntaje ideal, recibirá en el Sur al conjunto de Marcelo Gallardo que viene de golear 4 a 0 a Unión en el Monumental. Por su parte Lanús goleó 4 a 1 a Colón en el último partido.

Para este encuentro, el entrenador del Millo piensa en darle continuidad al elenco titular. En la lista de 22 futbolistas convocados por el DT, se destacan dos grandes ausencias. Dos jugadores con los que Gallardo no podrá contar.

En primer lugar, quien no estará disponible será Agustín Fontana. El lunes se confirmó que el delantero padece un problema en el isquiotibial izquierdo, motivo por el que tampoco pudo estar ante Unión y no pudo entrenar a la par de sus compañeros. La segunda y sorprendí a ausencia es la de Robert Rojas, que a pesar de no tener ninguna dificultad física no ingresó en la nómina del Muñeco para disputar esta jornada.

River deberá afrontar duelos importantes próximamente. El partido de ida contra Mineiro por los cuartos de la Libertadores (el 11 de agosto) y el encuentro de octavos ante Boca, por la Copa Argentina (sería el 4 de agosto en La Plata). Por esta razón, el Muñeco piensa en darle continuidad al equipo titular para que siga ganando confianza en la competencia.

Del otro lado Lanús sabe que se enfrentará a un duro rival que podría quitarle el invicto y hará todo lo posible para que eso no suceda y continuar por la senda de la victoria.

Esta noche desde las 21 junto al equipo de Súper Mitre Deportivo y con transmisión de AM 550 “La Primera”, viví el duelo entre Lanús y River correspondiente a la tercera jornada.

PROBABLES FORMACIONES:

LANÚS: Lucas Acosta; Braian Aguirre, Guillermo Burdisso, Nicolás Thaller, Alexandro Bernabei; Angel González, Facundo Pérez, Julián Aude, Ignacio Malcorra; José Sand y José Manuel López. DT: Luis Zubeldía.

RIVER: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, David Martínez, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Nicolás De La Cruz, Jorge Carrascal; Matías Suárez y Braian Romero. DT: Marcelo Gallardo.

CANCHA: Lanús.

ÁRBITRO: Fernando Rapallini.