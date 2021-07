Sinigoj: "Siempre voy a estar cerca de Independiente"

En los últimos días se conoció la novedad de que Drazen Sinigoj, la gran promesa de Independiente de Neuquén, se va a jugar y estudiar a Estados Unidos. "Me voy a jugar a Mount Carmel High School (Baltimore, Maryland). A través de la Fundación Creser, que se comunicó con la Federación Neuquina y ellos conmigo", comenzó relatando en "Grito Sagrado" de AM 550.

"Al principio no lo podía creer, pero se fue dando todo y hasta hace unas semanas que lo confirmaron fue todo increíble. Esto se comenzó a gestar un mes antes del inicio de los playoffs del Torneo Federal, más o menos. Voy a vivir en una casa de familia. Me van a llevar a la escuela, dónde voy a estudiar y entrenar. Desde tercer grado voy a una escuela bilingüe, al principio me costó el inglés, pero ahora ya se están viendo los resultados".

Relatando sus pensamientos y vivencias por estos días, Sinigoj contó: "Hoy pienso en el básquet porque es todo para mí, pero voy a tratar de hacer un buen papel en la parte del estudio, también". Pensando en lo que tiene que ver estrictamente con lo deportivo, señaló: "Estuve viendo bastantes partidos y se ve un básquet muy físico, muy rápido, así que espero poder amoldarme bien al equipo, al entrenador, a todo, para poder jugar y hacerlo bien. Cuando se supo todo esto vimos con mi papá muchos partidos de la escuela y lo disfrutamos mucho".

En lo que tiene que ver con lo que será su vida en el estado de Maryland, relató "Me dan una visa de estudiante de dos años. La Fundación se porta de diez. Tuvimos dos zoom. Me confirmaron la beca y me trataron re bien. La beca la paga la Escuela, la Fundación hace el contacto. Estoy totalmente agradecido".

Nunca es fácil pegar semejante salto, y mucho menos a una edad tan temprana: "La casa queda vacía, va a ser un tema importante. Mi mamá me dice que lo piense. Pero va a salir todo bien. Europa era otra posibilidad. Pero creo que en Estados Unidos me voy a desarrollar mucho".

Dentro de todas las emociones que vive y que le atraviesan la mente, Sinigoj se hizo un tiempo para hablar del club de sus amores: "Viví muchas cosas con Independiente. Cosas que se pasaron volando. Desde lejos, voy a tratar de estar cerca de Independiente. Compartí con personas increíbles, que me dieron muchísimo y cada una aportó para que hoy me pueda ir bien, me dieron muchas oportunidades".

Para cerrar, destacó: "En el Federal crecí mucho, como jugador y persona y en lo técnico. Estoy muy agradecido con Marcelo Remolina y el cuerpo técnico por todas las oportunidades que me brindaron".

Accedé a la entrevista completa en el siguiente video: