Aceleran gestiones para que haya público en el Maracaná

Que la Copa América se esté jugando en Brasil tiene condicionantes deportivos y también políticos. Por eso no es descabellado que pueda haber un giro de 180 grados para la histórica final Brasil - Argentina.

Conmebol sabe que no puede desaprovechar una oportunidad así: Brasil vs Argentina, Neymar vs Messi, Maracaná de fondo... para hacerla sin público.

Hace algunas semanas, desde la Prefeitura de Río de Janeiro se propuso que haya algo de público en la final, algo que la Conmebol no tenía muy claro. Pero ahora, con una final histórica en el horizonte, parece que la situación podría encaminarse y por estas horas estaría siendo analizada por el gobierno brasilero.

.Por lo tanto, Conmebol espera que Prefeitura apruebe este escenario para comunicar cómo sería la distribución de las entradas. En todo caso, parece casi imposible que se pongan a la venta para el público común y el 10% del aforo se dividiría entre compromisos de Conmebol y las federaciones argentina y brasileña. Además, el gobierno de Río pediría PCR negativo y daría preferencia a los vacunados.

Las conversaciones se siguen gestando y se aguardan novedades, nada confirmado hasta el momento pero se debería decidir en las próximas horas para que, sobre todo la AFA, tenga la posibilidad de organizar su logística y la de familiares de jugadores, que estarían en condiciones de asistir al encuentro.