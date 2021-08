River recibe a Huracán en el destacado de la jornada

River recibirá hoy a Huracán en el Estadio Monumental, por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol en uno de los partidos más interesantes de la jornada. El cotejo comenzará a las 18 y será arbitrado por Facundo Tello.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo no debutaron bien en esta Liga Profesional: cayeron por 2 a 1 ante actual campeón Colón en condición de local. Sin embargo, levantaron rápido la cabeza y consiguieron dos goleadas en fila: 4 a 0 ante Unión tambien de local, y 3 a 0 a Lanús en la Fortaleza.

Para el duelo ante el Globo, el Muñeco rotará un poco el equipo. Recordemos que en los últimos tres partidos (Argentinos - Unión y Lanús) repitió el mismo once. El DT buscará cuidar el físico de los jugadores de cara al cruce por los octavos de final de la Copa Argentina ante Boca y Atlético Mineiro por los cuartos de la Libertadores. Un cambio obligado será el de Matías Suárez, quien sufrió una pequeña distensión en el aductor de su pierna izquierda.

Por su parte, Huracán venció 2 a 1 a Defensa y Justicia por la primera fecha de la Liga Profesional en el Ducó; por la segunda jornada, visitaron a Atlético Tucumán y cayeron por 1 a 0. El pasado martes, empataron 1 a 1 ante Colón en Parque Patricios. Así, el Globo suma cuatro unidades.

En la previa del partido ante el Millo, el arquero y referente del Globo, Marcos Díaz, analizó el encuentro de este domingo. "Sabemos que a River no lo podés dejar jugar. Vamos a ir a hacer nuestro juego con carácter para ir a buscar el partido. Tenemos que pensar en nuestro juego y no tanto en River. Sabemos cómo jugarle y cómo no jugarle a River", declaró.

POSIBLES FORMACIONES

River: Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Angileri; De La Cruz, Zuculini, Carrascal; Rollheiser; Braian Romero y Julián Álvarez.

Huracán: Marcos Díaz; Raul Lozano, Jonathan Galván, Lucas Merolla, Leandro Grimi; Santiago Hezze, Fabian Henriquez, Franco Cristaldo; Jhonatan Candia, Enrique Triverio y Nicolas Silva.