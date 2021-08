Los Pumas regresaron tras su histórica participación

No es una medalla o reconocimiento más para Los Pumas, es un antes y después para la modalidad seven. Y también para la actividad, sacudida en los últimos años por lamentables hechos de violencia (incluido un asesinato) o las recordadas y desafortunadas frases discriminatorias del capitán Matera.

Los Pumas 7s hicieron historia en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 al conseguir la primera medalla para la Argentina en la disciplina, luego de derrotar a Gran Bretaña por 17-12 y quedarse con la de bronce. Después de la conquista, hoy regresaron al país.

Tras la habilitación del Ministerio de Salud para las delegaciones olímpicas, el plantel de la selección de rugby seven llegó a Ezeiza y los jugadores hicieron evidente su alegría que aún perdura. "Soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar...", entonaron en el aeropuerto.

A su vez, el entrenador Santiago Gómez Cora dialogó con la prensa y remarcó las fortalezas del plantel: “Es algo que se había propuesto, el dar por el equipo, el dar por el otro. El que no está, el que no pudo venir, dar por el de lado. Lo practicamos todos los días, no es algo que sale de un día para el otro”.

Luego, agregó: "Me preguntaron: '¿En el entretiempo qué les dijiste? '. No hay fórmulas mágicas, es trabajo, es generar un buen grupo, la verdad que para formar un buen equipo necesitás de un bien grupo humano y acá tenés de sobra”.

Por último, el head coach:" Es una satisfacción enorme después de ocho años de tropezones. Siempre digo que son más caídas, pero hay que aprender. Hablamos siempre de curva de aprendizaje. De los errores, tratar de ver qué pasó, cómo solucionarlos”.