Los Pumas y su “hermosa mañana, ¿verdad?”

Para muchos hay diferentes rituales post títulos que no pueden faltar, desde cortes de pelo hasta el clásico We are the champions de Queen, pero para el folklore argentino, cualquier logro, sea chico o grande, debe ser acompañado por el video imitación a Guillermo Francella con su: “Buen Día, hermosa mañana, ¿verdad?". Así lo hizo el ganador del bronce Osadczuk.

En su segunda presentación del Rugby Seven en un Juego Olímpico, el seleccionado Argentino se colgó la medalla de bronce tras ganarle a Gran Bretaña, logro que festejó toda la Villa Olímpica nacional y que significa hasta el momento la única medalla de la delegación albiceleste.

El día después siempre tiene un agregado en los festejos, Matías Osadczuk emuló el clásico video victorioso y que se volvió viral en los últimos tiempos dentro del deporte argento: con gafas de sol, totalmente relajado, medalla colgando y la frase épica de Guillermo Francella “¡Buen día!, Hermosa mañana ¡verdad?”

Matías Osadczuk había recibido un duro golpe contra Sudáfrica en los cuartos de Final que lo marginó para el resto de los partidos, baja sensible para los pumas ya que venía haciendo un gran torneo. De la frustración por quedar afuera por lesión, a la alegría completa tras el logro histórico para el rugby Argentino.

El equipo nacional debutó con un victoria contra Australia, por 29-19; luego, cayó frente a Nueva Zelanda por 35-14 cerraron la fase de grupos aplastando a Corea del Sur por 56-0. En los cuartos de final consiguió un gran triunfo ante Sudáfrica, por 19-14, con un jugador menos y, en la semifinal cayeron por 26-14 ante Fiji. En el juego por el bronce se impuso ante los británicos 17-12