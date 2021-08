River va por el Lobo para acercarse al líder

Tras la eliminación de Copa Libertadores, River puso foco en la única competencia que tiene y le falta en la era Gallardo. Hoy visita al Lobo en La Plata a partir de las 21.15, trasmisión de AM 550 buscando quedar a 2 puntos del líder Independiente.

El semestre no está terminado para el millonario, el objetivo principal de la copa se esfumó el miércoles pasado tras la derrota categórica ante Mineiro en Brasil. Ahora queda la última y faltante carta; el torneo local

Marcelo Gallardo dispondrá de cambios con respecto al 11 que jugó en Belo Horizonte, Maidana y Angileri descartados por lesión. Los 11 sería Franco Armani; Alex Vigo, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz; Julián Álvarez, Matías Suárez y Braian Romero.

El local, marcha con 8 puntos en el torneo, saltará al campo con Rodrigo Rey; Francisco Gerometta Leonardo Morales, Germán Guiffrey y Matías Melluso; Harrinson Mancilla, Matías Miranda; Johan Carbonero, Eric Ramírez, Luis Rodríguez, y Alexis Domínguez. DT: Leandro Martini y Mariano Messera

La jornada del domingo arranca 13.30 Unión vs Talleres, 15.45 el clásico de Rosario Newells vs Rosario Central, 18 hs para San Lorenzo vs Argentinos.