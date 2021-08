Cipolletti recibe a Bolívar en el regreso a La Visera

Por la 20º fecha del Torneo Federal A y a partir de las 15.30 hs, Cipolletti recibirá al Club Ciudad de Bolívar. El partido se jugará en La Visera de Cemento y significará la vuelta del equipo al estadio, que luce renovado con el nuevo césped natural.

El “Capataz de la Patagonia” volverá a jugar en La Visera luego de 18 meses de intensivas obras para lograr el sueño de todos los hinchas. Además, Cipolletti volverá a jugar con césped natural en su estadio luego de 10 años, 3 meses y 8 días. La última vez había sido por el Argentino A 2010/11 cuando el albinegro igualó 2 a 2 ante Villa Mitre.

Será una fiesta que comenzará temprano, desde las 14.30 hs con una gran previa que tendrá una ceremonia, con homenajes, discursos y entregas de plaquetas a los principales ejecutores del proyecto, como el Henry “El Ruso” Homann y a todos aquellos que colaboraron con la campaña del M2. Ante la ausencia de público, la transmisión del partido será gratuita y se podrá ver a través del YouTube del Club Cipolletti.

En la zona 1 de este Federal A de fútbol, Deportivo Madryn es el líder con 40 unidades. El escolta Olimpo, aparece con 35 puntos. Más abajo, Cipolletti en la tercera posición con 32 puntos cierra el podio. Será una buena oportunidad para el albinegro en su casa para acercarse a los primeros puestos y alejarse de los inmediatos perseguidores (Juventud Unida 31, Sportivo Peñarol 30 y Sol de Mayo 30).

El Albinegro enfrentará al Club Ciudad de Bolívar, el reconocido equipo de Marcelo Tinelli, que llegan a este partido luego de igualar como local frente a Camioneros sin goles. El conjunto de Mauricio Peralta acumula 7 partidos sin derrotas y enfrentará a Cipolletti con ganas de estirar la racha y arruinar la fiesta en La Visera. Cipolletti ya conoce la victoria frente a Bolívar, ya que lo derrotó en la quinta fecha por 2 a 0 como visitante con un doblete de Juan Pablo Zárate (hoy goleador del torneo con 13).

Cipolletti presentará algunos cambios obligados para enfrentar a Bolívar esta tarde: el talentoso volante Lucas Mellado no podrá estar, ya que fue expulsado el miércoles en Chivilcoy, por lo tanto debe purgar una fecha de suspensión. La buena es que después de 3 partidos (sanción), el que se suma a los planes es Brian Meza en ese mismo sector y será uno de los 11 que pisará el césped natural del estadio. Quienes tampoco podrán estar presentes serán Nicolás Trecco y Maximiliano López, ambos jugadores recuperándose de sus respectivas lesiones.

Por lo tanto, la formación de Cipolletti para enfrentar a Bolívar sería: Facundo Crespo; Matías Carrera, Elvis Hernández, Manuel Berra, Leandro Wagner; Boris Magnago, Franco Amarfil, Brian Meza, Ezequiel Ávila; Cristian Taborda y Juan Pablo Zárate. DT: Gustavo Raggio.

Ciudad Bolívar no podrá contar con el ex Cipolletti, Facundo Quiroga, que fue expulsado en el último partido ante Camioneros. Gastón Borda será el reemplazante del defensor. Los once del 'Celeste' serían: Ramiro Biscardi; Cristian Piarrou; Sebastián Álvarez, Gastón Borda, Leonardo Vitale; Santiago Izaguirre, Marcelo Benítez, Jonathan Figueira, Jonathan Campo; Enzo Fernández y Luciano Vázquez.

El bahiense, Fernando Omar Marcos, será el árbitro del partido. El duelo arranca desde las 14 hs por AM550 La Primera.