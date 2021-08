Se jugó la sexta fecha del Torneo Neuquino

La espera terminó para los clubes neuquinos que finalmente este fin de semana volvieron a competir previo a las instancias decisivas del campeonato provincial.

Con duelos interesantes, en Primera Damas San Jorge y Neuquén Rugby consiguieron la victoria ante la visita de Chos Malal. Mientras que en Primera Caballeros CAI sumó una nueva victoria asegurando así la clasificación, y NRC cayó ante Chos Malal.

En el último turno del sábado, la Primera Caballeros de Neuquén Rugby no pudo en condición de local con Chos Malal y dejó escapar los puntos cayendo 1 a 0 en su casa. En la misma cancha, pero al día siguiente, el puntero del campeonato CAI fue quien enfrentó a Chos Malal goleando a los visitante por 6 tantos contra 1 y de esta manera accediendo a las instancias definitorias del certamen.

En Primera Damas, NRC recibió en el primer turno del domingo a las chicas de Chos Malal y consiguió el triunfo por 2 a 0. Más tarde, en Centenario, fue el turno de San Jorge para enfrentar al equipo del norte neuquino en un encuentro que tuvo a las locales como vencedoras por 4 a 1.

TODOS LOS RESULTADOS DE LA FECHA:

Sub 12 NRC azul 3 CAI 0

Sub 12 NRC blanco 3 Limay 0

Sub 12 Alta Barda amarillo 0 San jorge 7

Sub 12 Alta Barda verde 0 ADC 8



Sub 14 CAI 5 ADC 0

Sub 14 NRC azul 1 Alta Barda amarillo 2

Sub 17 CUC 1 (4) CAI 1 (5) penales

Sub 17 NRC azul 6 NRC blanco 0

Sub 17 San Jorge 3(2) Alta Barda amarillo 3 (3) penales

Intermedia Alta Barda verde 2 CAI 1 (queda 3 °Alta Barda y 4° CAI)

Intermedia NRC 2 Alta Barda amarillo 1 falta partido vuelta final

Intermedia San jorge 7 ADC 1 (5° SAN Jorge 6°ADC)

Primera Damas San jorge 4 Chos Malal 1

Primera Caballeros NRC 0 CHOS MALAL 1

Primera Caballeros CAI 6 CHOS MALAL 1

Primera Damas NRC 2 CHOS MALAL 0