Detienen a un futbolista por una violación en grupo

El defensor portugués del Olympiakos del Pireo, Rubén Semedo, fue detenido este lunes tras la denuncia de una menor de 17 años por violación en grupo.

Según relató la joven, conoció a Semedo en un bar en Oropós, municipio de la periferia de Atenas. El acusado la emborrachó allí antes de llevarla a su casa, donde la violó, junto con un nigeriano, de 40 años.

El jugador, de 27 años, declarará ante el juez y el fiscal este martes y hasta entonces permanecerá detenido. Por su parte, su abogado, Stavros Yeorgópulos, manifestó que su cliente "rechaza el acta de acusación". A su vez, agregó que Semedo creía que la joven tenía 19 años y que presentará pruebas que demostrarán que los cargos son infundados.

En 2018, todavía en su etapa como jugador del Villarreal, el portugués fue detenido y encarcelado durante 142 días por secuestrar y agredir a un hombre en su domicilio particular de Valencia. Tras ser condenado a diez años por detención ilegal, lesiones, robo y tenencia ilícita de armas, pena que acabó reduciéndose a cinco, Semedo finalmente no tuvo que regresar a la cárcel a cambio de comprometerse a no pisar España en ocho años.

Semedo fue internacional con la selección de fútbol sub-21 de Portugal en diez ocasiones y militó en el Villarreal entre 2017 y 2019.