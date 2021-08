Vuelve el Motocross al Coliseo

Se corre este fin de semana del 7 y 8 de Agosto en el Coliseo de la barda, la segunda fecha del Campeonato del Sur de la República de Motocross, competencia que se reanuda luego un largo bache por restricciones. La Competencia es organizada por el Motocross club Neuquén y tendrá cupos limitados de público.

Continuidad del campeonato que estuvo parado por más de 4 meses por diferentes motivos, la primera jornada se había realizado el 20 y 21 de marzo con un buen marco de corredores de todo el país. Para esta segunda fecha son más de 120 inscriptos distribuidos en las 13 categorías más escuelita.

Las actividades arrancan el sábado a partir de las 9 am con inscripciones, luego 11hs entrenamientos y clasificaciones hasta las 17hs. El domingo el plato fuerte, dos mangas por categorías y las carreras finales a partir de las 10hs.

“trabajamos mucho en la organización de la carrera, vamos a tener la oportunidad de juntar muchos pilotos porque hace mucho tiempo que no hay carrera y los chicos están ansiosos para participar y medir el nivel de cada uno” Gustavo Oliva, titular del MotoCross Club Neuquén

Se destacan la presencia de Pablo Luzardi, campeón del Sur y Argentino quien hará su presentación con Kawasaki, además de corredores de primera línea nacional.

CRONOGRAMA

12,00 50 ESCUELA NO CARRERA 10 MINUTOS

12:30 PRINCIP ENDUR 1 ENTRENAMIENTO 15Minut

12:50 65cc 50cc 1 ENTRENAMIENTO 15Minut

13:40 85 cc 1 ENTRENAMIENTO 15Minut

14:00 MASTER A/B 1 ENTRENAMIENTO 15Minut

14:20 MASTER C FMX 1 ENTRENAMIENTO 15Minut

15:40 MX1/2 INTER 1 ENTRENAMIENTO 20Minut

Clasificación

16:00 50 ESCUELA NO CARRERA 10 MINUTOS

16:10 PRINCIP ENDUR 1 FINAL PRINC 15

16:30 65cc 5cc 65cc 50cc 15

16:50 85 cc 85B cc 15

17:10 MASTER A/B 15

17:15 MASTER C FMX 15

17.30 MX1/2 INTER 15

DOMINGO FINALES

11:00 50 ESCUELA NO CARRERA 10 MINUTOS

11:45 PRINCIP 1 FINAL PRINCIP 10+2VTAS

12:00 65cc 50cc 1 FINAL 65cc 50cc 10+2VTAS

12:20 85 cc 1 FINAL 85cc 10+2VTAS

12:40 MASTER A/B 1 FINAL MAST A B 10+2VTAS

13:00 MASTER C FMX 1 FINAL FMX MC 10+2VTAS

13:30 MX1/2 INTER 1 FINAL MX1- 2 12+2VTAS

14:00 50 ESCUELA NO CARRERA 10N MINUTOS

14:20 PRINCIP 2 FINAL PRINCIP

14:50 65cc 50CC 2 FINAL 65cc 50cc

15:15 85 CC 2 FINAL 85CC

15:30 MASTER A/B 2 FINAL Master A-B

15:45 MASTER C FMX 2 FINAL FX MC

16:00 MX1/2 INTER 2 FINAL MX1 MX2