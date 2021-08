Se retira el Maradona de las motos

Valentino Rossi se retirará del MotoGP al finalizar la temporada. El nueve veces campeón del mundo lo confirmó hoy en una rueda de prensa excepcional y de esta manera el momento que ningún aficionado del mundo del motociclismo quería, se dio a conocer.

El italiano confirmó en la jornada de este jueves algo que se presumía podía suceder. Finalmente la incógnita quedó resuelta. "El año que viene mi vida cambiará pero, ha sido fantástico y lo he disfrutado, ha sido muy largo, unos 25-26 años en el Mundial", explicó Rossi, en los primeros minutos de la rueda de prensa.

Además, comentó: "Es una decisión difícil, pero en cualquier deporte, lo que marca la diferencia, son los resultados. Para mí, los momentos claves de mi carrera son tres campeonatos muy importantes: 2001 cuando gané en 500, 2004 cuando gané con la Yamaha y 2008 cuando gané siendo ya algo más mayor", se sinceró Valentino ante los micrófonos.

En cuanto a la decisión tomada, el nueve veces campeón del mundo, manifestó; “creo que este es el camino correcto. Ha sido sobre todo difícil porque tenía la oportunidad de seguir compitiendo para mi equipo en MotoGP -el VR46-, conjuntamente con mi hermano, eso es algo que me gusta pero, en cualquier caso, creo que está bien así" y agregó: "Ahora aún tenemos por delante la mitad de temporada aunque será más difícil cuando lleguemos a la última carrera pero, bueno, ahora lo único que quiero hacer es anunciar a todo el mundo mi decisión".

Asimismo, Rossi no quiso despedirse sin destacar algo más que positivo que se lleva de su gran recorrido: "He sido capaz de acercar más a los aficionados al motociclismo". "Hice algo al principio de mi carrera que consiguió encender la emoción de las personas normales, y eso es algo que me enorgullece". "No puedo quejarme, en absoluto, de mi carrera", sentenció. No obstante, y a pesar de la triste noticia, Valentino habló también de sus próximos planes fuera de las dos ruedas y comentó que, seguramente, seguirá corriendo en coches. Aunque por el momento no sabe exactamente cómo y cuándo.