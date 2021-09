Ezequiel Nievas: "Vivimos en forma especial el clásico"

El primer capítulo del Top 8 de Oro le mostró a Neuquén Rugby que pese a la falta de competencia interna de los equipos regionales y el reacomodamiento generacional del plantel, el Azul pudo mostrar con espíritu competitivo y actitud que puede estar a la altura del certamen.

Cierto es también que deberá encontrar ritmo de juego y buscar alternativas que le permitan a lo largo de estos dos meses (tiempo que dura el Torneo), consolidar un equipo que pueda en la próximas temporadas marcar el camino a las generaciones venideras del Club.

Ezequiel Nievas, es uno de esos valores nacidos y desarrollados en la institución, que pese a su juventud suma experiencia y rodaje. No solo por la chance de haber disputado un Regional Cuyano (2016) sino también por haber jugado en Córdoba Athletic. Hoy a los 24 años, el hooker neuquino es palabra autorizada para analizar este inicio de Campeonato y así lo hizo con Grito Sagrado.

“El hecho de no tener ritmo de partidos no nos permitía saber dónde estábamos parados, por lo que apostamos a trabajar en lo físico. Claramente nos hubiese gustado llegar con otro roce, pero jugar y perder los últimos partidos con Marabunta por el Oficial, nos ayudó a crecer, a saber de nuestras limitaciones, que equipo somos y donde había que corregir. Lo que sacamos en claro fue que no podía faltar compromiso. Y eso fue determinante en este primer cruce con Mendoza Rugby”, aseguró el “Gringo” Nievas.

El empate 22 a 22 ante su homónimo mendocino, estimuló el ánimo del 15 neuquino, que comenzó la semana enfocado en el próximo objetivo que será Marabunta. El cotejo válido por la segunda fecha del Top 8 de Oro se disputará el sábado en el predio de la Hormiga en Cipolletti.

“Nosotros lo vivimos en forma especial el cruce con Marabunta, siempre queremos jugarlo. El impulso que nos dio el empate del fin de semana queremos aprovecharlo y seguramente ellos querrán redimirse de la derrota ante Tequé. Tenemos buenas sensaciones y esperemos volcarlas en el clásico” sentenció el forward Azul.