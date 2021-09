¡110 millones en tres años!

Lionel Messi, quien firmó un contrato por dos años más otro opcional con el París Saint Germain (PSG), recibirá un total de 110 millones de euros de sueldo si completa ese arreglo, sin olvidar posibles bonificaciones colectivas, según lo informó la prensa francesa.

El rosarino, que tiene posibilidades de hacer su estreno en el Parc des Princes este domingo, percibirá €30 millones por temporada. A esto, se le suma una prima de fidelidad de €10 millones por cada una de las dos últimas temporadas, por lo que su salario ascendería a €40 millones.

Además de su salario, Messi puede sumar también las primas colectivas que le sean atribuidas al plantel en caso de conseguir campeonatos.

Con estos números, el astro argentino se ubica como el jugador mejor pagado del club, por encima de Neymar y de Kylian Mbappé. A modo de comparación, L'Equipe recuerda que el salario de 30 millones de euros por temporada es idéntico al de Neymar, que está bajo contrato con el PSG hasta 2025. Una de las diferencias entre los contratos del brasileño y Messi es que PSG tiene criptomoneda integrada en el trato firmado con el argentino.

DESDE PSG SALIERON AL CRUCE

Leonardo, mánager de la institución parisina, salió a desmentir las cifras de forma rotunda: "No entiendo el momento de publicarlo. Realmente está muy lejos de la realidad. La duración del contrato es de dos años. No tiene opción obligatoria o no obligatoria. Es falso y no nos gustó".