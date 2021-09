Luis Scola será manager del Varese

Todo hace indicar que ya no veremos a Scola jugando al básquet.

Luis Scola no anunció su retiro del básquetbol, pero ya tiene una nueva función: el Varese, el último club que lo tuvo en sus filas en la Liga italiana, anunció este lunes que el ex capitán de la Selección Argentina será su nuevo administrador delegado, por lo que seguirá ligado a la institución y, al menos por el momento, no continuará su carrera como jugador.

"Con orgullo Varese Basketball anuncia un nuevo integrante de la Junta Directiva: se trata de Luis Scola, quien ocupará el cargo de CEO del club rojiblanco. Esta incorporación embellece y consolida aún más el tejido de gestión de la empresa y tiene como objetivo que sus estrategias operativas para el futuro próximo sean cada vez más sólidas", publicó el club italiano en su página web, para anunciar la nueva función de Scola, que el miércoles asumirá sus funciones y brindará una rueda de prensa.

Homenaje con tintes celestes y blancos en Italia para Luis Scola. uD83DuDC4FuD83CuDDE6uD83CuDDF7



Impulsado por Javier Zanetti y Esteban Cambiasso, Luis fue agasajado en Varese. Todos vestían camisetas con la imagen del capitán en su último partido en Tokio y hasta le dedicaron cánticos.



uD83DuDCF8Karina Cabrera pic.twitter.com/N4aFHaqtSa — CAB (@cabboficial) September 19, 2021

De esta manera, se infiere que el ala pivot de 41 años no continuará su carrera como jugador, después de que anunciara su retiro de la Selección tras la participación del equipo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Scola había regresado el domingo a las instalaciones del Varese, cuando recibió un emotivo homenaje por parte del club, del que incluso también participaron los ex futbolistas del Inter Esteban Cambiasso y Javier Zanetti.

Scola estaría terminando de esta forma una carrera brillante, que comenzó el 2 de febrero de 1996, con la camiseta de Ferro y 15 años de edad, hace ya más de 25, enfrentándose al Deportivo Roca. Se fue a España muy chiquito, para empezar en la LEB con el Gijón. Subió a la ACB con ese equipo, luego tuvo su mejor etapa en Europa, convirtiéndose en el referente máximo en la historia del Baskonia, para arriba a la NBA en el 2007 con Houston Rockets. En esa Liga se quedó hasta el 2017, completando diez temporadas (Houston, Phoenix, Indiana, Toronto y Brooklyn), incursionando luego dos temporadas en China y dos en Italia, cerrando su carrera con el Varese.

Con la selección argentina empezó en el Sudamericano de Bahía en 1999 y terminó en los Juegos Olímpicos de Tokio, hace un mes y medio, siendo el único jugador en la historia en jugar cinco Mundiales y cinco Juegos Olímpicos, consiguiendo una medalla de oro y una de bronce olímpicas y dos de plata en Mundiales. También ganó dos FIBA Américas y un Panamericano. Se fue como máximo anotador y con más partidos en la historia de la selección. Y en su último partido, como debía ser, lo hizo con la celeste y blanca, ante Australia, el pasado 3 de agosto.

Con clubes obtuvo una Liga ACB, tres Copas del Rey, tres Supercopas (todo con el Baskonia), siendo elegido dos veces como el MVP de la temporada. Con la selección argentina fue MVP de los FIBA Américas de 2007, 2009 y 2011 y quinteto ideal del Mundial 2019.