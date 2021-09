Es vicepresidente, lo busca la Interpol y debutó de titular

El fútbol nos vive regalando historias increíbles. Esta vez ocurrió una insólita situación en el cruce por los octavos de final de la Liga Concacaf 2021-2022 que sorprendió a más de un fanático. Ronnie Brunswijk, el vicepresidente de Surinam, decidió incluirse en un partido entre el Inter Moengotapoe y el Olimpia de Honduras y no sólo jugó de delantero, sino que además fue el capitán del encuentro.

El mandatario de 60 años fue titular en el cruce ante los dirigidos por el DT argentino Pedro Troglio y compartió la cancha junto con Damian Brunswijk, el 10 del equipo y su hijo. Brunswjik es el dueño del Inter Moengotapoe y se convirtió en el jugador más veterano (tiene 60 años y 198 días) en disputar un partido internacional oficial de clubes.

A pesar de que el encuentro terminó en goleada por 6-0 para el vicepresidente y su hijo, las imágenes de Ronnie con sus pantalones cortos y la cinta de capitán recorrieron todos los portales de noticias de Surinam. Vestido con el uniforme rojo, se paró en el centro de la cancha y portó el dorsal 61 debido a su año de nacimiento que fue seis meses antes de que se fundara la CONCACAF.

Ronnie Brunswijk (vicepresidente de Surinam y presidente del Inter Moengotapoe) se convierte hoy en el jugador más veterano (tiene 60 años y 198 días) en disputar un partido internacional oficial de clubes. Ha estado 28 minutos sobre el campo. Su equipo pierde 0-3 al descanso. pic.twitter.com/6FoDgIZ800 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 21, 2021

Aun así, probablemente no dispute el cruce de vuelta de los octavos de final ya que no puede salir del país. ¿Los motivos? Ronnie es buscado por la Interpol por delitos relacionados con el narcotráfico. Y como si todo esto no fuera lo suficientemente llamativo, este no es el único dato curioso ya que el vicepresidente suele estar envuelto en algún tipo de polémica. Según relatan medios locales, es el padre de 50 hijos y en su juventud estuvo relacionado con el narcotráfico y fue ladrón de bancos.

Finalmente, la perlita del encuentro llegó cuando terminó el partido. Una vez que el árbitro hizo sonar el silbato final, los jugadores se retiraron al vestuario y circuló en redes sociales un video en el que se lo puede ver repartiendo billetes de 100 dólares a los integrantes del plantel hondureño. Entre risas y chistes, el vicepresidente de Surinam repartió dinero y celebró haber jugador en la CONCACAF.