River ganó y no le pierde pisada al líder Talleres

Los dirigidos por Marcelo Gallardo salieron al coqueto estadio Madre de Ciudades con la certeza que no podrían ser punteros en esta jornada porque Talleres venció más temprano a Rosario Central y se afianzó en el primer lugar. No obstante, tanto Estudiantes como Lanús no pudieron sumar de a tres y un triunfo acomodaba a River en la segunda posición.

Gallardo eligió hacer un único cambio con respecto al encuentro contra Arsenal y Milton Casco ingresó por Agustín Palavecino. Santiago Simón pasó a la mitad de la cancha, mientras que Matías Suárez todavía espera su momento desde el banco de suplentes. River estuvo incómodo los primeros instantes, pero aún así pudo ponerse en ventaja.

Una jugada que comenzó por la presión de Álvarez contra Alejandro Maciel terminó en el primer tanto del encuentro. El delantero recuperó la pelota y asistió a Carrascal para que marque con un remate por abajo del arquero César Rigamonti a los 32 minutos. Grave error de los locales en la salida, y River no perdonó: 0-1.

En el complemento, el conjunto de Gallardo salió decidido a liquidar el partido, pero Central Córdoba impuso condiciones en busca del empate. Sin embargo, a los 16 minutos un contraataque de River fue aprovechado por Julián Alvarez: le quedó un rebote tras una jugada de Carrascal y le rompió el arco a Rigamonti. Terrible zapatazo, terrible golazo. Alvarez es el goleador del Millonario en el torneo con 5 goles y demuestra así que está en el mejor momento de su carrera.

A los 25 minutos llegó el descuento luego de un penal bien cobrado por el árbitro Ariel Penel. Tras una clara mano de Angileri, Leonardo Sequeira lo convirtió en gol y le devolvió la ilusión al conjunto local.

Los locales fueron con todo a buscar la igualdad y estuvieron muy cerca: Claudio Riaño tuvo un mano a mano, pero Franco Armani estuvo espectacular para evitar el 2-2.

Cuando a River se le venía un cierre de partido complicado, llegó el tercer gol que liquidó el partido. Se juntaron dos que ingresaron en el segundo tiempo: Palavecino puso un gran pase al área y Romero llegó para empujar la pelota a la red. La quiso parar, la pelota se le fue larga, se metió y decoró el marcador. De esta manera se cerró un partido entretenido, con la habitual propuesta de River y un Central Córdoba que no se achicó jamás pese a sus limitaciones.

Con esta victoria, River acumula tres victorias consecutivas y ocho partidos invicto. El próximo domingo recibirá a Boca en el Monumental, con público.