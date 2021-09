River lo ganó de carambola y sigue en la pelea

Trabajoso triunfo de River, el equipo de Gallardo superó a Arsenal 1-0 por la fecha 12 del torneo de primera división, cuando el cerrojo estaba imposible, apareció un centro y gol en contra para los tres puntos del millonario en el Monumental.

River no brillo pero le alcanzó una fatalidad de Méndez para sumar otro triunfo que lo tiene prendido a dos puntos del líder Talleres que tiene 26.

En la primera etapa fue todo del local con pelota y aguante de Arsenal, lo buscó con remates de afuera pero no encontró el arco, algunas pinceladas de Carrascal y un tiro que reventó el travesaño de Rollheiser lo más claro del equipo de Gallardo, la soledad de Mazzola arriba la única carta del equipo de Sarandí.

En el complemento las cosas no cambiaron, River no le pudo a la cerrada defensa de Arsenal. Gallardo movió el banco con Suárez a la cancha, el delantero se generó una individual y remató apenas cerca. El quiebre llegó a los 30', por izquierda Angileri llegó hasta el fondo y metió un centro a media altura, Álvarez no llega y Méndez en su propio arco la mandó al fondo para el 1-0.

El domingo tuvo el buen triunfo de Estudiantes que sigue en la pelea, el equipo del Ruso superó a Patronato de visitante 2-1, el rojo también sigue en la pelea tras ganar en el Disco 1-0 ante Huracán, mientras que Platense y Argentinos igualaron en cero y Colón superó por la mínima a Central Córdoba.