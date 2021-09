Escándalo en Los Pumas: detenidos por romper la burbuja

No es un buen año para Los Pumas. Hasta ahora, al menos, no lo era en lo deportivo, pero a un partido de que termine el Rugby Championship, se sumó otro inconveniente: seis jugadores y dos miembros del staff se fueron a una excursión en su día libre, no les permitieron regresar a la concentración por restricciones por la pandemia del coronavirus y se perderán el duelo contra los Wallabies por el Rugby Championship, el próximo sábado 2 de octubre.

La noticia la publicó el diario The Courier Mail, que la ubicó en la portada de su web con el título: Rugby crisis as players locked out (algo así como Rugby en crisis por jugadores bloqueados). Rápidamente, la UAR se hizo eco y lo difundió en su web.

Según el portal, dejaron Queensland para hacer una excursión a Byron Bay y, en su regreso a la base de entrenamiento en Gold Coast en la noche del miércoles, personal policial les impidió volver a ingresar.

Los argentinos no estaban al tanto de una nueva regla local: Queensland Health dispuso una "burbuja fronteriza" para Twee Heads y Byron Bay, a partir de la 1 de la madrugada del miércoles. Las personas sólo podrán cruzar esa frontera por trabajo, a establecimientos educativos, centros de salud y para hacer compras esenciales: no incluye turismo.

EL COMUNICADO DE LA UAR:

Erróneamente, se había informado que el capitán Julián Montoya integraba el grupo, pero la propia UAR informó los nombres de los jugadores: Sebastián Cancelliere, Joaquín Díaz Bonilla, Felipe Ezcurra, Pablo Matera, Santiago Medrano y Santiago Socino. Además estaban Lucas Chioccarelli (manager) y Rodrigo Martínez (analista de video). Matera y Medrano vienen siendo titulares.

La Selección va última sin puntos, con cinco derrotas. Pero la pesadilla no tiene fin.