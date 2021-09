Escándalo en Brasil - Argentina

Un escándalo se desató a los 5 minutos del partido entre Argentina y Brasil en San Pablo por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Funcionarios de Salud ingresaron a la cancha para llevarse a los cuatro futbolistas de la Selección que militan en la Premier League. El plantel nacional dejó la cancha y tendría decidido volverse al hotel.

El grupo de funcionarios de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) se metió en el campo de juego del Nao Química Arena para llevarse a Emiliano Martínez, Cristian Romero, Gio Lo Celso y Emiliano Buendía, quienes habían recibido la venia de la Conmebol para jugar luego una advertencia que había llegado al mediodía al hotel de la delegación. Allí acusaban a los cuatro "ingleses" de haber falseado la declaración jurada y omitir que provenían de Gran Bretaña.

Messi: "Nos vamos"

El plantel argentino ya estaba en el vestuario y de repente apareció de nuevo en escena Messi. Con una pechera y sin la camiseta ya daba una señal de lo que era una decisión tomada. Primero se detuvo a charlar largo con Dani Alves hasta que enfiló hacia la cancha nuevamente.

Ahí, junto con Scaloni se puso a hablar con Neymar y Tite y rápidamente se leyeron sus labios: "Nos vamos".

PAPELÓN HISTÓRICO: autoridades sanitarias locales suspenden el partido. ¡LOS JUGADORES SE VAN AL VESTUARIO! #EliminatoriasEnTyCSports. pic.twitter.com/1g4AXF2C38 — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2021

Finalmente, con los jugadores verdeamarelos todavía en cancha, el partido se suspendió de acuerdo a la confirmación de la AFA en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la CONMEBOL se expresó a través de su cuenta oficial de Twitter:

"Por decisión del árbitro del partido, el encuentro organizado por FIFA entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias para la Copa del Mundo queda suspendido".

"El árbitro y el comisario del partido elevarán un informe a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la cual determinará los pasos a seguir. Estos procedimientos se ciñen estrictamente a las reglamentaciones vigentes".

"Las Eliminatorias para la Copa del Mundo es una competición de la FIFA. Todas las decisiones que atañen a su organización y desarrollo son potestad exclusiva de esa institución".

Por lo tanto, será la Federación Internacional de Fútbol Asociado la que deba expedirse respecto al cotejo suspendido.

Las Eliminatorias para la Copa del Mundo es una competición de la FIFA. Todas las decisiones que atañen a su organización y desarrollo son potestad exclusiva de esa institución. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 5, 2021

Habló Scaloni:

El entrenador de la Selección Nacional se expresó luego de lo sucedido en el Arena Corinthians: "Me pone muy triste, yo no busco ningún culpable. Como entrenador tengo que defender a mis jugadores. En ningún momento se nos avisó que no podíamos jugar este partido. Nosotros somos los damnificados, queríamos jugar el partido".

También habló Claudio Tapia, presidente de la AFA:

"Acá no se puede hablar de mentiras, hay un protocolo sanitario vigente, nosotros venimos cumpliendo con todo. Es algo lamentable para el fútbol, cuatro personas sin barbijo ingresando al campo queriendo suspender el partido"