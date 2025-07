La empresaria Wanda Nara decidió romper el silencio y mostrar sin filtros las acciones de su ex pareja, el futbolista Mauro Icardi, que más la molestan en medio de la prolongada disputa judicial que mantienen por la custodia y el bienestar de sus hijas.

El desencadenante fue un intercambio tenso en la red social X con el periodista Gustavo Méndez, a quien Wanda acusó de actuar en favor de Icardi y advirtió sobre posibles sanciones por revelar detalles íntimos. Méndez respondió con dureza: “Bue, ¿qué decirte Wan? ¿Que el ladrón cree que son todos de su condición? ¿El ejército ya no te defiende?”.

Lejos de quedarse callada, la mediática replicó con furia: “Ya que trabajas para él, pedile los chats de ese día del Chateau. Porque yo te puedo pasar los chats y también el chat de mis amigas y el contacto de Florencia Mellino que ese día me buscó por Libertador. Después de dos horas que logré salir de una habitación encerrada. Llorando en el lobby porque llegué corriendo. Pedí las cámaras de Chateau. Es difícil ser buen periodista. Más fácil es publicar solo lo que deja bien a tu cliente. ¿Por qué no vas a la OVD y publicas todos los expedientes?”.

En respuesta a la mención del viaje que Wanda realiza al Sur argentino con sus cinco hijos, Méndez lanzó un comentario irónico: “Yo estaría en la nieve disfrutando con mi familia, qué sé yo”. La empresaria aclaró que, aunque está en la nieve, permanece atenta y esperando al chofer, dedicando tiempo a responder tanto a él como a otra entrevistada: “que pierde la dignidad dejando sus hijos para usar mis cosas, ropa y objetos en Turquía. Tengo pruebas de todo. Hasta cosas que nunca pude subir aún”.

Además, Wanda compartió una lista pública de las situaciones que más la irritan respecto a Icardi: “Ya que hablas con Mau, que pague alimentos 10 meses. Que se borre mis tatuajes, que ya cumplió el periodo que me dijo. Que apure el divorcio y deje de frenarlo. Que deje de gastar dinero en su venganza que ya lo vimos todos está re feliz, se hace el ‘papá’ de nenes nuevos. Que se concentre en su carrera que me tiene que pagar mucho dinero. En ese orden por favor, besos Gus. Algún día te daré una nota con más contenido y libre así te ahorrás de preguntar pelotudeces y el amor por Hello Kitty”.

La tensión escaló cuando Guido Zaffora, durante el programa DDM de América TV, reveló un mensaje directo recibido de Wanda Nara que podría complicar el reencuentro de Icardi con sus hijas en Turquía. “Wanda Nara me acaba de decir que de ninguna manera va a viajar a Turquía”, informó el periodista, poniendo en duda la visita del futbolista a sus hijas.

Ante esta noticia, Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi, se comunicó con el ciclo conducido por Mariana Fabbiani para cuestionar la filtración de detalles del conflicto judicial y aclarar que tanto ella como su socia, Lara Piro, mantienen “toda la buena predisposición para que esto se desarrolle con la mayor tranquilidad posible”.

Marcovecchio enfatizó: “Esto no es una cuestión de medios. Dejemos de hablar de palabras como ‘filtración’, hay entregas de material en un expediente de familia, y eso no debe pasar. No pesa únicamente porque se publica, sino por la intención que hay de que esto circule”.

La disputa pública entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa generando repercusiones, mientras la batalla legal por la custodia y el contacto con sus hijas sigue siendo un tema de alta sensibilidad y conflicto entre ambas partes.