Se viene el Pre Federal de Básquet

El próximo viernes dará comienzo el Torneo Pre Federal de Básquet. La competencia ya tiene a sus zonas definidas y promete buenos espectáculos a partir de la presencia de los equipos más representativos del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

En la zona 1 estarán: Pacífico, Petrolero Argentino, Centenario, Centro Español, Cinco Saltos, Deportivo Roca y Unión Alem Progresista.

La zona 2 estará conformada por: Independiente, Pérfora, Biguá, Club Plottier, Cipolletti, Del Progreso y Atlético Regina.

La competencia contempla la realización de los interzonales, dónde se jugarán los siguientes clásicos: Pacífico vs Independiente, Petrolero vs Pérfora, Centenario vs Biguá, Centro Español vs Club Plottier, Cinco Saltos vs Cipolletti, Deportivo Roca vs Del Progreso. Completarán estos cruces Unión Alem Progresista vs Atlético Regina.

Los clásicos cerrarán la primera rueda y abrirán la segunda etapa del certamen, por lo que habrá una semana a puro clásicos.

Cada ronda tendrá siete cotejos, para totalizar catorce partidos por equipo. Los cuatro mejores de cada zona avanzarán a cuartos de final. Se jugarán seis partidos por fecha, tres por cada zona, y en cada fecha dos equipos quedarán libres.

El torneo finalizará a fines de noviembre o principio de diciembre, ya que el Torneo Federal de Básquet comenzará en el mes de enero.

La primera fecha de este viernes contiene los siguientes partidos: Unión Alem Progresista vs Pacífico; Deportivo Roca vs Centenario; Cinco Saltos vs Petrolero; Independiente vs Regina; Biguá vs Del Progreso y Pérfora vs Cipolletti. Quedarán libres Club Plottier y Centro Español.

Respecto al Torneo Federal, se espera la participación de los equipos que ya compitieron durante el primer semestre del año: Independiente, Petrolero, Centenario y Petrolero. Se especula con que se puedan sumar Cipolletti y Biguá que el domingo se consagró campeón del torneo de la Federación Neuquina.

El Torneo Pre Federal reemplaza al Torneo Integración, que en agosto de 2019 consagró a Independiente de Neuquén como su último campeón.