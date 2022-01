En Chile rezan para que Messi no juegue ante la Roja

Por estas horas Scaloni evalúa si convoca o no a Messi.

El París Saint-Germain informó hoy que Lionel Messi será baja para el compromiso de mañana ante el Brest por la Ligue 1 y en Chile empiezan a prender velas para que el crack argentino no esté presente en la doble fecha de Eliminatorias, donde el equipo trasandino buscará acercarse a la linea de clasificación..

El director técnico del equipo galo, Mauricio Pochettino, informó en conferencia de prensa que el astro de 34 años, recientemente recuperado de Covid-19, por el momento "no está disponible".

El último parte médico de Leo, que el club difundió en el día de la fecha, indica que aunque su "evolución es buena, sigue trabajando con el cuerpo médico y de actuación y se incorporará paulatinamente al grupo la próxima semana". Claro, su recuperación luego de ser positivo de coronavirus llevó más tiempo de lo que imaginaba, por lo que también es duda en la Selección Argentina.

La Albiceleste tiene por delante la doble fecha de Eliminatorias frente a Chile y Colombia, el 27 de enero y 1 de febrero respectivamente, duelos para los que no está confirmada la presencia del capitán. Chilenos y colombianos rezan para que el mejor futbolista del mundo no juegue, dado que necesitan los puntos porque todavía no se clasificaron al Mundial de Qatar.

Con el boleto de Argentina a la Copa del Mundo ya asegurado, crece la expectativa por saber si Messi estará o no a disposición de Lionel Scaloni en las próximas fechas