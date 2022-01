“Te compro y te llevo a jugar al patio de casa”

"Parecíera que estaban esperando que nos caguemos a trompadas con el Pulpo. Somos dos profesionales. Todo lo que se dijo queda dentro de la cancha. Nos dimos un abrazo. Tenemos el mismo representante (Christian Bragarnik). Está todo bien, es una muy buena relación", sostuvo Darío Benedetto durante la conferencia de presentación del centrodelantero.

¿Cómo fue aquel cruce? En 2017, Racing le ganó 2-1 a Boca en la Bombonera con goles de Lautaro Martínez y Augusto Solari. Y en medio de varias discusiones, hubo un cruce durísimo entre Benedetto y Diego González, por entonces volante de la Academia.

Un cruce que luego reveló el propio Pulpo. "Benedetto me dijo que si él quería me compraba y me ponía a jugar en el patio de su casa. Por eso dijimos después que a los jugadores de Boca les faltaba humildad. Me sorprendió lo que dijo porque ya nos habíamos enfrentado varias veces. Él estuvo un año nada más en México, no sé cuánta plata habrá agarrado. Si me decís que era otro jugador con otra trayectoria...".