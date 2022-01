Partidazo del Peque y Argentina sigue a paso firme en el ATP Cup

Buen arranque del equipo Argentino de tenis en el ATP Cup que se desarrolla en Sídney. El elenco capitaneado por Alejandro Fabbri superó a Grecia, y tras el triunfo ante Georgia, quedó a un paso de las semifinales. El martes buscará esa instancia ante Polonia.

La competencia se juega en las canchas rápidas de Australia, donde Federico Delbonis derrotó a Michail Pervolarakis por 7-6 y 6-1 en la madrugada del lunes. Luego vino el gran triunfo de Diego Schwartzman sobre el 4 del mundo Stefanos Tsitsipas, el Peque se impuso con parciales de 6-7, 6-3 y 6-3.

La próxima presentación del elenco argentino será el martes a partir de las 20hs, cuando busque el 1 del grupo D y las semifinales ante Polonia, que vienen de superar también a Grecia y Georgia respectivamente. Schwartzman se medirá contra Hubert Hurkacz (9no en el ranking ATP), mientras que Delbonis chocará frente a Kamil Majchrzak.

Solo queda determinar el dobles, donde Andrés Molteni y Máximo González superan a Markos Kalovelonis y a Stefanos Tsitsipas.

El ATP Cup se divide en 16 países en 4 grupos. En el A está Serbia, Noruega, Chile y España, destacando que Rafael Nadal no pudo competir por Covid-19, y que Novak Djokovic no asistió por no cumplir con los requisitos sanitarios de ingreso al país.

En el B, Rusia, Italia, Austria y los locales Australia. Mientras que en C están Alemania, Canadá, Gran Bretaña y Estados Unidos.

Clasifican solo el primero de cada zona, donde se enfrentará, el 7 de enero el primero dl A contra el del D, mientras que el sábado 8, se verán el ganador del B contra el C. la final será el domingo 9 con los dos singles y el doble.