Educación confirmó que la primaria 301 de Plottier está en condiciones de funcionar

La escuela primaria 301 de Plottier podrá continuar con el dictado normal de clases, luego de que las últimas mediciones confirmaran que no existen pérdidas de gas en el establecimiento. Las pruebas fueron realizadas por la empresa Camuzzi, tras la denuncia de una presunta intoxicación de una estudiante con monóxido de carbono.

Desde la dirección de Mantenimiento Escolar, dependiente del Ministerio de Educación, se aclaró que la institución cuenta con la certificación vigente emitida hace diez días, cuando se reemplazó una batería de reguladores de gas y se restableció el servicio. El control de Camuzzi, realizado este miércoles por la noche tanto en el edificio como en el nicho externo, arrojó resultados negativos en cuanto a fugas.

El responsable del área, Luciano Saborido, explicó que el martes se había detectado olor a gas en el nicho ubicado a 30 metros del edificio escolar. Técnicos de la empresa intervinieron de inmediato y confirmaron una pequeña pérdida, que fue reparada en horas de la mañana del miércoles. Luego, nuevas mediciones corroboraron que todos los ambientes escolares eran aptos para su uso.

Respecto al caso de la estudiante que presentó una descompostura, se controló específicamente el aula en la que se encontraba y los equipos no registraron presencia de gases. La revisión incluyó todos los artefactos de calefacción e instalaciones internas, confirmando la seguridad edilicia para la comunidad educativa.

Con estas evaluaciones, las autoridades concluyeron que la escuela primaria 301 de Plottier está en condiciones de continuar con las clases. Las mediciones realizadas con el equipamiento especializado y la certificación de Camuzzi garantizaron que el edificio es seguro y que no hay riesgos vinculados a monóxido de carbono.