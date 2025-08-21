En Río Negro proponen prohibir el celular en las escuelas

La Legislatura de Río Negro se prepara para discutir un tema que divide opiniones en pasillos escolares y grupos de WhatsApp: los celulares en las aulas. El proyecto, presentado por el legislador justicialista Luis Ivancich, busca darle más poder a los docentes para regular el uso de los dispositivos en clase.

Según explicó Ivancich, la propuesta surge de la preocupación por el impacto que tienen los teléfonos en la concentración, el aprendizaje y hasta en la socialización de los chicos. Se buscará que los estudiantes no utilicen estos elementos durante la jornada escolar, no solo dentro de las aulas, sino también en otros espacios de los colegios.

“Lo que buscamos es darle más autoridad a los docentes y a los profesores para que ellos regulen si realmente los chicos pueden estar con el teléfono arriba de la mesa, que les puedan decir que los guarden o utilizarlos si realmente lo necesitan” indicó Ivancich.

El legislador insistió en que la meta no es prohibirlos del todo, sino evitar que se conviertan en una distracción permanente y recordó que la provincia de Neuquén ya aprobó una norma similar.

El debate promete ser intenso. Hay quienes creen que los celulares pueden ser una herramienta educativa si se usan con criterio, mientras que otros sostienen que son el principal motivo de desconexión entre los alumnos y las clases.