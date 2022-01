Djokovic fue demorado al ingresar a Australia

Si bien el Abierto de Australia todavía no comenzó, todo indica que no va a ser solo un Grand Slam más de tenis. Y la noticia tal vez ya no sea la duración de algún cotejo o la irrupción de una joven promesa en ascenso. Ni siquiera las altas temperaturas con las que suelen encontrarse los jugadores en el certamen o el acompañamiento efusivo y a veces irritante con el que acompañan los locales a sus tenistas. La novedad girará en los próximos días en quienes están en condición sanitaria de disputar el primer “grande” del año.

Desde que Novak Djokovic compartió una postal en el aeropuerto y confirmó que le habían otorgado una exención médica para entrar a Australia y participar del primer Grand Slam del año pese a no estar vacunado, un requisito obligatorio para ingresar al país, estalló la polémica en el mundo del deporte y, particularmente, del tenis.

La cuestión es que hoy, al arribar al aeropuerto de Melbourne, Nole fue demorado en la zona de migraciones y le negaron el acceso por "un problema de visas", según comunicaron medios de dicho país. Al parecer, un acompañante del tenista serbio tramitó una visa equivocada y por ese motivo no le permitieron pasar. ​

Mientras, en las redes sociales, los internautas apuntaron contra la decisión de Australia de permitirle ingresar sin estar vacunado y la calificaron de arbitraria por tratarse del número 1 del ranking. No fueron pocos los tenistas que también se refirieron al tema. Entre ellos, Jamie Murray fue implacable: "Si soy yo el que no está vacunado, no me dan la exención y eso es... Me alegro por él de que puede venir a jugar el torneo".

Así, en medio de la polémica y ante un gran descontento de la población de Australia, donde en las últimas horas también hubo un crecimiento exponencial de casos, el Primer Ministro tuvo que salir a dar explicaciones y protagonizó una contundente amenaza contra Nole.

"Esperamos su presentación y las pruebas que nos brinde para respaldar eso", comenzó Scott Morrison en conferencia de prensa. Y agregó: "Si esa evidencia es insuficiente, entonces no será tratado de manera diferente a nadie más y se lo enviará de regreso a casa en el próximo avión. No debería haber reglas especiales para Novak Djokovic en absoluto. Ninguna en absoluto".

Uno de los principales puntos de conflicto a nivel deportivo es que Nole puede ingresar al país pese a no estar vacunado, mientras que la tenista rusa Natalia Vikhlyantseva, por ejemplo, no puede hacerlo porque, pese a contar con el esquema de vacunación completo, la Sputink-V hasta el momento no está aprobada por la TGA Australiana (Therapeutic Good Administration).

Otro caso es el del tenista indio Aman Dahiya, quien no puede disputar el torneo junior porque se le denegó la exención por no estar vacunado. Pero en este caso, no es que el juvenil se negó a recibir las vacunas, sino que en su país, aún no comenzó la vacunación para menores de 18 años.

Por otro lado, Karen Andrews, Ministra del Interior, también fue tajante: “Si bien el Gobierno (regional) de Victoria y Tenis Australia pueden permitir que un jugador no vacunado compita en el Australia Open, es el Gobierno de Australia el que hará cumplir nuestros requisitos en la frontera australiana".

“Cualquier persona que quiera entrar a Australia debe cumplir con nuestros estrictos requerimientos fronterizos”, enfatizó Andrews al recordar que, aquellos que no han recibido la pauta completa de la vacuna de la covid-19, deberán demostrar ante las autoridades que no pueden recibir este fármaco por razones médicas para evitar, de ese modo, la cuarentena de 14 días.

Los principales motivos de exención médica son: reacciones alérgicas o graves efectos secundarios después de la primera dosis o una enfermedad cardíaca reciente.

Todo indica que tendremos más capítulos de esta controvertida historia.