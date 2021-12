La tenista china asegura ahora que no fue abusada

Peng Shuai, la tenista china que estuvo desaparecida tras un posteo en el que daba a entender un abuso sexual del ex viceprimer ministro de China, reapareció ayer en un evento de promoción de esquí en Shangai y brindó unas declaraciones en las que negó una acusación de abuso sexual.

En un vídeo publicado anoche por el medio de Singapur Lianhe Zaobao, Peng se mostró extrañada cuando le preguntaron si en todo este tiempo estuvo en su casa de Pekín "libremente" y sin vigilancia y afirmó: "¿Por qué habría de haber alguien vigilándome? He estado en casa en libertad". En noviembre, Peng reveló en Weibo -red social similar a Twitter- que mantuvo durante años un intermitente idilio amoroso con el ex viceprimer ministro chino Zhang Gaoli, a quien acusó de haber abusado sexualmente de ella en una ocasión.

La tenista también confirmó la autoría de una carta suya dirigida al presidente de la Asociación la Asociación de Tenis Femenina (WTA por sus siglas en inglés), Steve Simon, y que fue recogida por la televisión estatal CGTN a mediados de noviembre: "Escribí la versión en chino y, como mi nivel de inglés no es demasiado bueno, CGTN publicó una versión traducida con el mismo significado que la original", explicó.

En aquella carta, Peng aseguraba "estar bien y descansando" y negaba estar desaparecida y las acusaciones de abusos sexuales, lo cual incrementó la preocupación hacia la jugadora china, de la que se distribuyeron imágenes y vídeos, una vez más a través de medios y periodistas cercanos al Gobierno, en días posteriores.

Además, Peng mantuvo una videollamada con Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), en la que informó de que estaba bien y que se encontraba en Pekín, insistiendo una vez más en que se respetase su privacidad.

Sin embargo, la WTA decidió el pasado 1 de diciembre suspender los torneos que celebra en China por la censura y las incertidumbres que han rodeado al caso.

La tenista china Peng Shuai acusó a través de sus redes sociales a un ex viceprimer ministro de obligarla a tener relaciones sexuales, en una publicación que fue eliminada posteriormente. Según una captura de pantalla de su cuenta verificada en Weibo el martes 2 de noviembre, Peng declaró que Zhang Gaoli, quien se convirtió en miembro del Comité Permanente del Politburó, la forzó a tener relaciones sexuales y luego tuvieron una relación consensuada intermitente; la publicación se eliminó una media hora después.

Ni Peng ni la agencia de marketing deportivo APG (que la representa) han respondido a la solicitud de comentarios de parte de los medios. En el post publicado por la víctima -que parece una carta abierta dirigida a Zhang-, Peng alega una relación intermitente que duró al menos 10 años. "¿Por qué tuviste que volver a mí, me llevaste a tu casa para obligarme a tener sexo contigo? Sí, no tenía ninguna prueba, y era sencillamente imposible tenerla", escribió.

"No podría describir lo asqueada que estaba, y cuántas veces me pregunté si todavía soy humana. Me siento como un cadáver andante. Cada día actuaba, ¿qué persona es la verdadera yo? Esa tarde no estaba de acuerdo al principio y no paraba de llorar", escribió Peng sobre el día de la violación. "Tenía pánico y miedo”, agregó la mujer.

Peng, hoy de 35 años, nació en Hunan, en el centro del país. En 2014 hizo historia al convertirse en la primer tenista chino en convertirse en número uno del mundo en dobles, tras alzarse con dos Grand Slams: Wimbledon 2013 y Roland Garros 2014.

Como singlista, también alcanzó las semifinales en el US Open 2014 y el 17° puesto del ranking. Junto a Li Na y Zheng Jie, es reconocida como una impulsora del deporte en China, sobre todo en la rama femenina.