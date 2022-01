Djokovic será deportado y no podrá ingresar a Australia

Dovak Djokovic está en el ojo de la tormenta luego de que el gobierno australiano lo demorara a su ingreso al aeropuerto de Melbourne, como consecuencia de su exención médica para jugar el Abierto de Australia sin estar vacunado. Así, luego de que su padre asegure que lo estaban tratando "como a un criminal", las autoridades australianas decidieron impedirle el ingreso y deportarlo.

Después de ocho horas de estar retenido en el Aeropuerto Internacional Tullamarine de Melbourne, Novak Djokovic no rpudo ingresar a disputar el Abierto de Australia, y deberá volver a Serbia en el próximo vuelo, según adelantó el sitio australiano The Age.

“La Fuerza Fronteriza de Australia (ABF, por sus siglas en inglés) continuará asegurándose de que quienes lleguen a nuestra frontera cumplan con nuestras leyes y requisitos de entrada. La ABF puede confirmar que el Sr. Djokovic no proporcionó las pruebas adecuadas para cumplir con los requisitos de entrada a Australia y, posteriormente, se canceló su visa. Los no ciudadanos que no tengan una visa válida a la entrada o que hayan cancelado su visa serán detenidos y expulsados de Australia”, indica el comunicado emitido por el organismo.