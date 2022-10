Cipolletti necesita un punto para salvarse del descenso

Los empates entre Liniers de Bahía Blanca y Desamparados de San Juan sin abrir el marcador el domingo a la noche en la estadio Alejandro Pérez de la avenida Alem en la ciudad bonaerense y el 1 a 1 entre Círculo Deportivo Nicanor de Nicanor Otamendi y Camioneros de Esteban Echeverría en el Guillermo Trama en las cercanías de Mar del Plata, determinaron que Cipolletti se quedará en el Torneo Federal A si consigue uno de los seis puntos que va a disputar.

Y en el peor de los casos, los rionegrinos de no poder conseguir unidad alguna, ya tienen un partido asegurado de desempate ante Desamparados de San Juan, siempre y cuando los cuyanos se impongan en la última fecha ante los puntanos de Juventud Unida Universitario de San Luis, justamente rival de los rionegrinos este miércoles.

La organización del 35ª Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binarios a que se llevó a cabo en San Luis del 8 al 10, con la presencia de casi 150.000 que se estima llegaron a la provincia puntana, fue el motivo de la postergación del partido para el miércoles 12, debido a que desde hace un tiempo no hay posibilidad de conseguir hotel ni en la capital ni en las poblaciones cercanas. La policía se abocó de lleno a la seguridad del encuentro y no brindó servicios ni a espectáculos deportivos, ni culturales, no sociales, por eso Juventud Unida Universitario ante Cipolletti se jugará el miércoles 12 a las 16 en el estadio Mario Sebastián Diez, que será transmisión de AM 550 La Primera y RDV Clásicos & Noticias en el 90.7 del dial.

No será un partido sencillo para los que orienta Bruno Gorer, los albiazules que ya tienen asegurada su participación en el Reducido por el único ascenso a la Primera Nacional, necesitan los puntos para colocarse entre los primeros cinco de la Zona A Región Sur que participarán de la Copa Argentina 2023, además de ser después de Olimpo de Bahía Blanca, uno de los conjuntos que mejor impresión han dejado en cada una de sus presentaciones.

En tanto, el fin de semana, Cipolletti en día y horario a confirmar, será local en La Visera (todavía no se sabe si con publico o a puertas cerradas) de Ferro Carril Oeste de General Pico, que el domingo igualó como local en el Coloso del Barrio Talleres ante Villa Mitre y consiguió mantener su lugar en la divisional para la temporada venidera.

Cipolletti que a priori debía conseguir 4 puntos en los últimos 3 partidos donde había 9 en juego, con solo 2 unidades (empate ante Independiente de Chivilcoy y un hipotético empate en San Luis o el alto valle) seguirá en la categoría. En una posibilidad accesible, pero lo deberá revalidar en el terreno de juego, en un año donde casi todo fue esquivo. Lo bueno, es que solo depende de si mismo. ¿Podrá?.