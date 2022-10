Decanas de Liga: “Nos preparamos para competir”

Las jugadoras de Pacífico comenzarán el sueño de competir en La Liga nacional de Básquet. Un hecho histórico que consiguieron con méritos, tras una gran temporada que ahora dejan atrás para iniciar un desafío nacional. El debut de las Decanas será el sábado 29 de octubre frente a las últimas campeonas, Berazategui.

Por los micrófonos de Grito Sagrado pasó Juan Cruz Camiloni, el mánager de Básquet de Club Pacífico y contó cuál es el objetivo del equipo para este nuevo desafío:

“La idea es competir, armamos un equipo para eso. Siempre tratamos de salir primeros como se pueda, obviamente que nosotros no manejamos los mismos presupuestos que tienen otros clubes. No es que considero que si no salimos primero es un fracaso, sino que tratamos de ir a buscar todo. Nosotros hoy nos preparamos para ir competir con todos, ahora viene Berazategui y yo espero que le podamos ganar”