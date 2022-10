Los pasacalles en Racing tienen claros destinatarios

El ánimo en Avellaneda quedó enrarecido después de la dura caída de Racing en manos de River, que lo privó al conjunto de Fernado Gago quedarse con la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. La broca escaló a tal nivel que los jugadores y cuerpo técnico de la Academia, fueron recibidos hoy con pasacalles que dejaban claro el malestar por la oportunidad desperdiciada.

"La camiseta de Racing es para valientes", "Jugadores, cuerpo técnico, mediocres, pechos fríos" y "Los cobardes no hacen la historia" son los tres pasacalles que aparecieron colgados sobre el pasaje Oreste Omar Corbatta.



En tanto, sobre la calle Colón hubo otro pasacalle que tuvo como destinatario al goleador del equipo Enzo Copetti con la leyenda "Copetti bocón. Hacete cargo, cagón". Los mensajes en repudio al plantel y cuerpo técnico "albiceleste", encabezado por el entrenador Fernando Gago, son anónimos y no tienen firma alguna.



El malestar por parte de los hinchas de Racing contra Copetti se debe a que no pateó el penal definitorio -a los 44 minutos de la segunda etapa con el partido igualado en un gol- tras haber expresado que su equipo iba a salir campeón luego del triunfo por 2-0 ante Atlético Tucumán en la 24ta. jornada, con tres fechas más por jugarse y con Boca, equipo que consiguió el título, con un partido menos.



Mientras que la falta de empatía de la parcialidad "albiceleste" con el DT Gago, con marcado pasado "Xeneize", viene desde que bajo su conducción Racing tuvo varios traspiés: el primero fue cuando cayó por penales ante Boca en la semifinal de la Copa de la Liga pasada.



Luego de eso, el conjunto "académico" quedó eliminado en la última Copa Sudamericana al perder de local frente a River de Uruguay cuando le alcanzaba con un empate para acceder a los octavos de final y también la caída ante Agropecuario de Carlos Casares en el debut de la presente edición de la Copa Argentina.



El desempate del próximo miércoles ante Tigre (para definir al finalista que se enfrentará a Boca Juniors en el Trofeo de Campeones) será de vital importancia para Gago, ya que una derrota podría desencadenar su salida del club. El mismo desenlace podría darse en caso que Racing se imponga al "Matador" de Victoria y caiga en el partido decisivo ante el "Xeneize".



El plantel de Racing volvió este jueves a la mañana a entrenarse luego de tres días de descanso tras haber perdido el título el último domingo en condición de local ante River Plate.