Cipolletti juega otra final sin margen de error

Cipolletti afrontará desde las 11, otra vez a puertas cerradas, salvo la presencia de periodistas acreditados, dirigentes y allegados, un partido clave, tratando de conseguir puntos "gordos" que le permitan mantener aspiraciones de quedarse en la categoría, ante Independiente de Chivilcoy, correspondiente a la 28ª fecha de la Zona A Región Sur del Torneo Federal 2022 que organiza el Consejo Federal de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA).

El partido fue suspendido por incidentes entre la barra brava del local y la policía de la ciudad en las adyacencias del estadio el pasado 3 de septiembre, y pese a que un principio se estimó que los rionegrinos perderían los puntos y hasta podrían ser castigados con la pérdida de unidades, el Tribunal de Penas del Consejo Federal decidió que el partido se siga disputando. Aunque el fallo determinó que los valletanos se hagan cargo del traslado desde Chivilcoy (micro ida y vuelta contratado en la provincia de Buenos Aires), el alojamiento (hotel), comidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena), a lo que hay que sumar los pasajes de la cuaterna arbitral cordobesa (que viajó en avión) y sus honorarios, ambulancias, operativo policial, que demandará un gasto de casi 2 millones de pesos.

El cotejo se jugará en La Visera con César Ceballo de la Liga de Córdoba como juez principal, los asistentes serán Cristián Arregues de la Liga Beccar Varela de Pascana, María Belén Bevilacqua de la Liga de Río Cuarto, mientras que el cuarto árbitro será Fernando Rekers de la Liga de Córdoba, este último de polémica y sospechosa labor en el partido Juventud Unida Universitario de San Luis 0 Ciudad de Bolivar 2 hace dos fines de semanas en el Mario Sebastián Diez el estadio de la capital puntana.

Cipolletti viene atravesando días y semanas complejas. La derrota del sábado ante Liniers de Bahía Blanca por 2 a 1 y el triunfo de Desamparados de San Juan, dejó al equipo del alto valle a 3 puntos del descenso directo.

La dirigencia realizó cirugía mayor y decidió cortar al entrenador Luis Adrián Medero, que arrancó bien en su llegada al club, pero con el correr de las fechas, la salida de varios jugadores, no encontró casi nunca la línea de juego, y su lugar fue será ocupado por determinación de la dirigencia por Bruno Gorer que fue ayudante del saliente director técnico, como antes lo fue de German Alecha y Gustavo Raggio.

En lo futbolístico, habrá novedades. La vuelta de los volantes que conforman el "doble cinco" Maximiliano Amarfil y Brian Meza que purgaron la fecha de suspensión tras las polémicas expulsiones sufridas ante Círculo Deportivo Nicanor Otamendi.

Aunque en las últimas horas, se supo que Boris Magnago fue suspendido nuevamente. Algo que no queda nada claro, porque por acumulación de amarillas el neuquino ya -para los cipoleños- habría cumplido, ya que no fue habilitado para jugar ante Argentino de Monte Maíz. El jugador no apareció en el COMET, el sistema que habilita a los jugadores y no estaría en condiciones reglamentarias ni administrativas de ser de la partida.

Por otro lado, se baraja la posibilidad de que Facundo Crespo ingrese por Luciano Molini en el arco, algo que se ha tomado con mucha sorpresa. Máxime teniendo en cuenta que el ex Asociación Deportiva Centenario, Pacífico de Neuquén, All Boys y Aldosivi de Mar del Plata, fue en "la era Medero" quizás el mejor jugador o por lo menos el más regular. En la dirigencia tal decisión que el flamante técnico podría llegar a tomar, no habría caído bien. "No es tiempo de exprimentar" deslizó uno de pocos directivos que está cerca del plantel.

Independiente de Chivilcoy viene de perder el sábado en Bahía Blanca 2 a 1 ante el súper líder Olimpo, esta sexto con 43 partidos, un triunfo lo colocaría en el cuatro lugar y en zona de clasificación para meterse en la Copa Argentina 2023, aunque el fin de semana tendrá fecha libre, por eso llegará al valle en busca de los tres puntos, Una derrota lo dejaría complicado hasta para meterse entre los ochos equipos que accederán al Reducido que clasificará un equipo a la Primera Nacional 2023.

Probables Formaciones

Cipolletti: Luciano Molini ó Facundo Crespo; Brian Berlo, Elvis Hernández, Manuel Berra y Ezequiel Ávila; Fernando Pettineroli, Brian Meza, Maximiliano Amarfil, y Lucas Chacana; Diego Bielkiewicz y Enzo Romero. DT: Bruno Gorer

Independiente Chivilcoy: Juan Lungarzo ó Mauro Leguiza; Nahuel Rodríguez, Facundo Tumbesi, Juan Fedorco, Marcos Lamolla y Martín Gallo; Federico Bruno; Brian Visser, Julio Montero y Franco Cáseres; Marcos Salvaggio. DT: Alberto Salvaggio

Árbitro: César Ceballos.

Cancha: La Visera, Cipolletti.

Hora de inicio: 11.