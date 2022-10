Al borde del descenso, Cipo se queda sin dt

Semanas críticas para el Capataz de la Patagonia que está luchando por no descender mientras se juega la vida en las próximas tres fechas del Federal A. Las malas noticias no terminan de llegar para el club que ahora anunció la desvinculación con Luis Medero quién dirigió a Cipolletti por cuatro meses pero no obtuvo los resultados esperados.

Cipolletti que viene de dos derrotas consecutivas con rivales directos por la disputa de puntos, deberá afrontar las próximas tres “finales” sin un Director Técnico tras la salida de Medero. Su lugar en los cotejos que quedan será tomado por Bruno Gorer.

Una situación más que compleja para Cipo donde Gorer contará con Rigoberto Muñoz como posible ayudante de campo. Mientras que Grill seguiría como preparador físico y Raúl Ruiz como entrenador de arqueros.

En la “era Medero” Cipolletti ganó 6 partidos, empató 3 y perdió 9. Solo consiguió 21 puntos de los 54 disputados y quedó en el puesto 14 de la tabla a tres puntos del descenso.

El “Capataz de la Patagonia” se juega la vida en los próximos tres partidos. Necesita cuatro puntos de los 9 en disputa para salvarse y no depender de nadie más. Sus próximos rivales son Independiente de Chivilcoy, Juventud Unida de San Luis y Ferro de General Pico.

Este miércoles el Albinegro jugará el partido suspendido contra Independiente de Chivilcoy en la “Visera de Cemento” a las 11hs a puertas cerradas. Un partido clave para recuperar puntos tras un duro rival que ya está en zona de clasificación.