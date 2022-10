La Caldera, escenario para el Súper 8 juvenil

Se licitó la sede, y se confirmó en el mediodía del jueves que el súper 8 U15 femenino del Federal de básquet juvenil, que tiene a tres equipos neuquinos y un rionegrino en carrera, se jugará en La Caldera. Desde el viernes 14 al domingo 16 se conocerá quienes serán las campeonas nacionales de la categoría.

Los tres equipos neuquinos que siguen en carrera, a ellas sumarle a Cinco Saltos entre las 8 mejores del país, Independiente, Centenario y Centro Español tendrán la chance de buscar avanzar en la compendia en la provincia, jugando en La Caldera durante un fin de semana.

El viernes 14 iniciarán los cuartos que ya tenían los cruces confirmados. A partir de las 14hs, se enfrentaran Hércules vs Maipú. 16 hs será el turno de Cinco Saltos vs Unión Florida, a las 18hs saltará al campo de juego Bolívar vs Español de Plottier, mientras que cerrará los cuartos de final Centenario vs las locales Independiente.

Mientras que el sábado será el turno de las semifinales a partir de las 16 y 18hs con los ganadores del día anterior, ya sabiendo que por lo menos un equipo de Neuquén estará entre las 4 mejores, y la gran final se disputará el domingo a las 11 de la mañana.

La Competencia tuvo su instancia regional donde los tres equipos neuquinos lograron su plaza, siendo la ADC las campeonas de la categoría sobre las rojitas, luego vino la fase nacional donde superaron dos rivales de diferentes provincias cada una, a doble juego.