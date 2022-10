River quiere seguir de racha en Paraná

River se juega un partido importante en Paraná frente a Patronato, quien lo dejó afuera en la Copa Argentina en cuartos. El equipo millonario busca los tres puntos que lo ayuden a acomodarse en la tabla anual para clasificar a la Libertadores 2023. El partido se jugará a las 20.30hs en el “Bartolomé Grella” con el arbitraje de Patricio Loustau.



Tras la eliminación de la copa, River apuntó todo al campeonato para intentar estar en la Libertadores del próximo año. Con dos victorias consecutivas, el equipo de Gallardo parece haber recuperado la memoria con dos goleadas: 3 a 0 a Argentinos y 5 a 0 en el Monumental al Pincha.



Pero la paz no duró mucho en el plantel Millonario ya que las lesiones siguen apareciendo. En el partido frente a Patronato, el Muñeco no podrá contar con Beltrán y Zuculini que sufrieron molestias musculares. A estos se les sigue sumando Simón que aún no se recupera de su lesión.



Asi formaría River en Paraná:

Armani; Herrera, Mammana, Paulo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Palavecino, Quintero; Solari y Borja.



Por su parte, el “Patrón” viene con irregularidad en La Liga. Venció a uno de los líderes Atlético Tucumán, pero cayó en la última fecha frente a Colón. En la tabla está en la posición 13 con 31pts, pero buscará seguir su buena racha de local.



Posible formación de Patronato:

Altamirano; Geminiani, Guasore,Quintana, Cobos; Giani, Valdéz Chamorro, Leys, Medina; Rodríguez y Herrera.



El partido será transmisión de Prima Multimedio a través de AM550, FM 96.1, FM 90.7 Y FM 90.5.