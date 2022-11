VIDEO: “Si sos chileno no podés hablar de fútbol"

Las listas salieron, los nombres de los jugadores ya se están conociendo, el ambiente mundialista está latente en todo el plante. Los fanáticos de todo el mundo ya comienzan a llegar a Qatar y los que no, utilizan su creatividad para hacer llegar su aliento. Este es el caso de los hinchas uruguayos que crearon una canción especial que se generó polémica en las redes sociales, ya que se burlan de Lionel Messi, Diego Armando Maradona, le pegan a los brazucas y los chilenos no se quedan afuera.

#Qatar2022 | #Uruguay uD83CuDDFAuD83CuDDFE también tiene su tema creado por los hinchas



uD83DuDCCCCon algunas "dedicatorias" para #Argentina y #Brasil y recordando sus máximos logros, se hizo viral



uD83DuDCCC¿Qué te parece? uD83EuDD14pic.twitter.com/WLVLf2hjYA — doble amarilla (@okdobleamarilla) November 10, 2022

A 9 dias para el comienzo de la cita mas importante del futbol, los fanáticos charrúas le metieron picante a la previa y dedicaron un tema repleto de chicanas para los argentinos, recordando aquellas copas perdidas frente a la “Celeste”

"No soy porteño porque yo no lo me la creo", es la primera frase que entonó un hincha de Uruguay. “No soy brasuca porque no soy pizarrero", siguió. "A la Argentina le ganamos varias veces. De visitante, en su copa con su gente. Estaba Messi, estaba Diego Maradona y la Celeste en Buenos Aires fue campeona"

Entonces, durante el video se muestran imágenes del encuentro en el que Uruguay eliminó a Argentina por 5 a 3 en los penales en la Copa América 2011, que se disputó en territorio nacional y culminó con La Celeste alzando el título.

Como si fuera poco, continuó con los dardos para Brasil: “Que más decirle a los amigos brasileros que, hasta empatando de local, eran primeros. Imagináte qué traumados los dejamos que hasta el color de camiseta le cambiamos".

No obstante, el cierre fue la parte más crítica de este fanático y fue para Chile: "Si seguimos con países agrandados, vaya saludo para lo más fracasados. Hasta que sepan cuánto pesa la del mundo, si sós chileno no podes hablar de fútbol".

Nadie quedo afuera de la burla charrúa, la primera selección campeona del mundo que buscara conquistar nuevamente ese trofeo en Qatar 2022.